annonse

annonse

Regjeringens fremste sensurorgan faktisk.no har fjernet en illustrasjon fra Facebook under henvisning til at et maleri fra 1962 med tittelen «livet i 2022» ikke nødvendigvis var en prediksjon av hvordan verden ville se ut i 2022, men kanskje heller bare hvordan kjøretøyene ville se ut.

Det er nå nesten umulig å legge ut noe som helst på Facebook uten at Erna Solbergs faktasjekkere sensurerer det. Selv de mest harmløse kommentarer blir fjernet, dersom det er mulig å forestille seg at de bakenforliggende motivene indirekte kan tenkes å assosieres med politisk ukorrekte meninger.

Les også: Medieforsker: Faktisk.no holder seg ikke til nøytral faktasjekking

annonse

5. september i år la jeg ut et bilde av maleren Walter Molino med tittelen «la vie en 2022» på Facebook.

Teksten min var som følger; «une peinture de Walter Molino dans les années 1960 intitulée, la vie en 2022» (et maleri av Walter Molino fra 1960-tallet med tittelen, livet i 2022).

Men kort tid etter så det slik ut:

annonse

Les også: Jon Hustad hardt ut mot Faktisk.no: – De vil slå ned på islam- og innvandringskritikk

Så hva hadde jeg gjort galt? «Informasjonen er feil», sier regjeringens faktasjekkere (faktisk.no er finansiert over statsbudsjettet), men her er det egentlig ikke så mye informasjon, bare et bilde, navnet på maleren, og en tittel.

Jeg klikket på «se hvorfor» og fant en overskrift fra nettstedet factcheck.afp.com som sier at bildet viser en italiensk kunstners illustrasjon av et futuristisk kjøretøy, med omgivelser, en såkalt «Singoletta», og derfor ikke er en prediksjon av hvordan verden vil se ut i 2022.

Men maleriet er fra 1962 og Molino har malt et fremtidsbilde, så jeg har egentlig ikke gjort noe galt. Så hva er problemet? Har jeg brukt feil tittel eller er problemet bare at faktisk.no synes at tittelen på bildet burde ha vært annerledes? Men det sier de ingenting om.

Problemet er, ifølge Statens Sensurbyrå, at Molino i 1962 ikke ønsket å fremstille en fremtidig verden som sådan, bare et fremtidig kjøretøy, riktignok med omgivelser. Her hevder faktisk.no altså at de har informasjon om alle kunstnerens intensjoner da han malte bildet, noe jeg ikke har. Derfor sensurerte de bildet, i tråd med regjeringens nye unntakslover i forbindelse med Corona-epidemien.

Les også: Pål Steigan til angrep på Faktisk.no

annonse

Men vent litt, kan dette ha noe med Corona-epidemien å gjøre?

Det kan se slik ut, fordi litt mer graving på internett avdekker at noen personer (men altså ikke jeg) har brukt bildet som en illustrasjon på hvordan de opplever fenomenet sosial distansering.

Men dette har jeg ikke sagt noe om, en kan i høyden bare mistenke meg for å ha assosiert bildet med begrepet sosial distansering. Det er i så fall faktisk.no selv som assosierer bildet med coronaviruset, og deretter tillegger meg å ha gjort meg den samme assosiasjonen. Så min forbrytelse er altså ikke at jeg har skrevet eller gjengitt noe som er galt, bare at jeg kan mistenkes for å ha gjort meg gale assosiasjoner, som kunstneren kanskje ikke har hatt, og som den norske regjeringen i 2020 ikke liker.

Så regjeringens beskjed til oss er egentlig denne: Walter Molinos bilde fra 1962 skal ikke assosieres med sosial distansering i forbindelse med corona-lovene!

Javel, men hvorfor bruker regjeringen millioner av skattekroner på noe så uvesentlig som dette?

En ting jeg har lært gjennom et langt liv er at dersom logikken er fraværende, så dreier det seg som regel om politikk.

Det siste politiske utspillet fra Solberg er dette; «Vi må stå sammen mot angrep på tankefrihet», hvoretter hennes modige tanker går til de etterlatte. Underlig, for før snakket hun om ytringsfrihet. Nå er det tankefriheten som skal vernes. Betyr dette at hun har gitt opp ytringsfriheten og at det fra nå av bare skal være lov til å tenke fritt, men etter de siste innstrammingene likevel ikke?

Les også: Ny faktasjekker skal faktasjekke Faktisk.no: – Tiden for hvitvasking av løgner er over

For det er nettopp tankene våre hun nå angriper gjennom sensurapparatet sitt, og det før tankene engang har rukket å komme til uttrykk. Her er hun helt på linje med både George Orwells bok «1984» og filmen «Minority Report», som beskriver et samfunn hvor idéen er at kriminelle skal kunne arresteres før forbrytelsene blir begått, eller her; før tankene rekker å materialisere seg. Men fordi dette er en håpløs oppgave, slår de for sikkerhets skyld ned på absolutt alt. Derfor går journalistene i faktisk.no nå fullstendig bananas med regjeringens velsignelse, og slår blindt om seg til alle kanter.

Gro Harlem Brundtland sa det på en litt annen måte: «Vi er i ferd med å miste kontrollen over hva folk blir fortalt!», hvoretter hele venstresiden og deler av den liberale eliten forlangte sensur, stenging av kommentarfelt og nedstenginger av de frie nettavisene Document, Resett og Rights.

Det har de ennå ikke klart, men det er helt klart at regjeringens ambisjoner må tas på blodig alvor, dersom demokratiet og ytringsfriheten skal ha mulighet til å overleve.