annonse

annonse

Tapende presidentkandidat i 2016, Hillary Clinton, tok til twitter på sin 73-årsdag og angrep republikanerne etter at Amy Coney Barrett ble utnevnt til ny høyestrettsdommer.

48 år gamle Barrett blir ny dommer i USAs høyesterett. Dermed er seks av de ni dommerne i landets høyeste domstol utnevnt av republikanske presidenter.

Barrett er den tredje høyesterettsdommeren innsatt av president Donald Trump og godkjennes bare en drøy uke før presidentvalget.

Stor dag

Mandag kveld, kun en knapp time etter avstemningen i Senatet, ble hun tatt i ed ved en seremoni i Det hvite hus.

– Dette er en stor dag for USA, for vår grunnlov og for de rettferdige og upartiske rettsreglene, sa Trump på scenen foran rundt 200 frammøtte folkevalgte og andre støttespillere.

– Jeg står her i kveld og er dypt stolt og beæret, sa en smilende Barrett. Hun understreket videre at hun som dommer er pliktig å utøve arbeidet sitt på nøytralt vis.

Sur bursdag

Men ikke alle likte sermonien fra det hvite hus. Hillary Clinton, som selv hevder hun kjemper for kvinners rettigheter, kom med påstander om at Barrett vil ta fra helserettighetene til folk i USA.

– Republikanerne tvinget gjennom en ny høyesterettsdommer som vil hjelpe dem å ta fra amerikanernes helserettigheter midt i en pandemi. Stem dem ut, skrev Clinton på twitter på bursdagen sin.

Senate Republicans just pushed through a Supreme Court justice who will help them take away Americans' health care in the middle of a pandemic.

For them, this is victory.

Vote them out.

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) October 27, 2020