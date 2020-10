annonse

Krenkekrigen tar av i Europa.

Alt du trenger er en kopimaskin og lim. Et A4-ark med en tegning av en «profet» med bombe som hodeplagg er nok til at selveste Erdogan forventer at vi bøyer oss i støvet for islam. Jeg sier som Beranek: «Dra te hælvete!» Men verre er det at politiet i Norge løper ærend for islam.

Jeg har aldri vært fan av Macron, men han skal ha for å ha stått rak i denne kampen. Kultur, sekularisme og satire er sterke størrelser i Frankrike. Jeg anbefaler Erdogan å ta en mental sjekk. Sammenlignet med ham er Macron hel ved. Å lyse opp Charlie Hebdos forside på statens bygg var en vakker maktdemonstrasjon av republikken. Og det er kun det språket ærekulturer forstår: Styrke.

Prøv å nekte islam rettigheter

I Norge vender vi blikket vekk fra problemet. Lar stat og politi ta seg til rette. Mot oss selv. Eller vi sender sosionomene på saken. Samfunnet går tilbake i kvalitet og trygghet fordi vi tar hensyn til overtro og intoleranse. Men urettferdighet er noe det norske folk ikke liker. Det sitter i folkesjelen. Når folket forstår at lovverket er mindre rettferdig nå, etter innførselen av hatpratloven, når det treffer tilstrekkelig mange: Hva vil skje da? Et folkeopprør?

De siste årene har jeg «lært» utrolig mye som jeg helst ikke ville hatt i hodet. Islam, som lenge bare var en religion, altså noe jeg brydde meg minimalt om, har jeg måttet lese meg opp på, lese utdrag av «hellige» skrifter av, høre på endeløse og ulidelig latterlige debatter på TV om. Egentlig er det enkelt: Hvis du vil ha en overtro så hold den for deg selv og dine, ikke forvent at staten skal sponse deg. Men så var det denne religionsfriheten, som leses som at religioner som ikke er en del av den kulturelle bærebjelken i Norge skal få like mye penger som hedninger og kristne. (Bare YFO får ikke støtte.) Islam. Prøv å nekte islam rettigheter. Ta på deg hørselsvern.

Normale spørsmål i 2020

Samfunnet har blitt satt mange år tilbake i liberalt overmot. Skal vi ta IS-krigere tilbake? Skal vi late som at vi ikke vet at småjenter omskjæres? Skal vi spytte millioner inn i moskeer hvor hatprat, diskriminering og indoktrinering foregår? (Alle vet det, men det sies jo ikke i den offentlige samtalen – så lenge Qureshi eller Linda Noor benekter det så er det «greit».) Skal vi gi større straff til noen som prater hat enn andre basert på hudfargen og religionen de har eller ikke har? Skal vi la det være mulig å gifte seg med en juridisk, og religiøst med en eller flere til? Bigami kalles det.

Se på spørsmålene. Det er jo galskap! Ren og skjær galskap. Men dit er vi kommet. Det er det nye Norge. Og det er liksom selvsagt. Hvorfor? Det er lett å svare på. Vi er så feige og liberale og snille at vi ikke tar oss selv på alvor. Er ikke det det mest tidsriktige av sjarmerende trekk: Jeg tar meg ikke selv så selvhøytidelig, som det ofte står på CV-er og datingsider. Det som ikke er lett å svare på er hva samfunnet kan tjene på en slik holdning, en der man setter en ørkenreligion over alt vi har oppnådd siden 1814. For å ta et tall.

Ære og stolthet

Men dette å ikke ta seg selv høytidelig er et toegget sverd. Sterkt troende muslimer tar seg selv høytidelig. Og jeg tror det er tiltrekkende for mange. At noen tror på noe. Ikke viker. Og karikaturene som nå klistres opp i Norge er et bevis på hvor redd vi er for mennesker som faktisk tar seg selv høytidelig. Som på et bisart vis utviser mer selvrespekt og stolthet enn den jevne nordmann.

Er du stolt i Norge er du enten muslim eller nasjonalist. Det ene er bra. Det andre er ikke bra. Men hvis du sammenligner Norge med et hvilket som helst muslimsk land så er det ikke tvil om hvilket land som er desidert best på alt FN liksom skal «bære frem». Likestilling, rikdom/fattigdom, sult, helse, demokrati for å ta noen av kakene på globalpin-en. Men stolt av det vi har skapt skal vi ikke være. Og det er jo en grunn til at mange shopper seg frem til Norge, Sverige, Danmark og England når de vandrer på migrasjonens stier. Det er her det er mest penger og hente, samt en holdning av ydmyk toleranse for islamsk æresfølelse og overtro.

Norsk terror

Politiet vet at vold og terror i Norge kan skje om ytterliggående muslimer blir tilstrekkelig provosert. Vold er bevist ved Sians demonstrasjoner. Terror hører vi om hele tiden. Som i Frankrike nylig. Det er dessverre bare et tidsspørsmål før alvorlig islamsk terror skjer på norsk jord. Alle nordmenn som har bedrevet terror i utlandet heter enten Lars Gule, eller så er de islamister. Har du hørt Erna messe om det?

Så når en vanlig familiefar i Kongsberg får beskjed av fire politifolk på døren at de kommer fordi vedkommende ikke hadde søkt om tillatelse til å henge opp plakater (av «profeten»), så er argumentet så vikarierende at alle forstår hva som egentlig er grunnen: Politiet er redd for muslimsk terror og vold. Så redd at de setter kreftene inn på å stagge «provokasjonen». Men for Muhammed/Faen heller: Det er jo bare en tegning!

Hvor lenge skal samfunnet med regjering, lovparagrafer og politi beskytte et miljø som beviselig er ekstremt farlig for norske borgere? Selvsagt også for de mange fredelig og sekulære muslimene som bor i Norge. Islam er verst for muslimer. Jeg har stor medfølelse med kulturmuslimer. Men jeg hadde helst sett at de våget å ta et synlig og kraftig oppgjør med de verste kreftene i islam. Det må skje. For å tie er å samtykke!

Hvem styrer verden?

Norge forholder seg til EU og FN. Det er bevist gang på gang under denne regjeringen. Og FN er et bo med flere diktaturstater som formaner sin vilje og (over)tro på verden. Også mange muslimske stater. Derfor sender staten, via sine nye lover om hatprat, politiet på døren for å beskytte en overtro en sekt holder høyt. Samtidig som islam i store deler av verden holder befolkninger nede med jernhånd. Med så sterk en klo at jattende vestlige regjeringer møter opp i hijab på diplomatiske, les: logrende, reiser til Midtøsten.

Det Orwellske fryktsamfunnet folk har følt på pulsen, for eksempel i England i mange år, er nå i Norge. Med regjeringen, loven og politiet kan man kneble ytringsfriheten og forhindre det som for folk flest er ufarlig religiøs satire. Riktignok har politiet unnskyldt at de kom på døren til mannen i Kongsberg. Men ryggmargsrefleksen var å skremme ham til taushet og beklagelse. Heldigvis var det en forbannet herlig tøffing som lekset opp for politiet om det de burde ha lært på politihøgskolen. Ytringsfrihet. Loven. Demokrati.

«Ufarlig» satire

Når jeg skriver at en karikatur av en profet eller annen religiøs skikkelse er ufarlig, er det en generell observasjon. For hva hadde skjedd hvis byer ble klistret fulle med karikaturer av Buddha, Jesus, Guru Nanak, Moses og Jomfru Maria? Og det spurte da også mannen til politiet, der han sto med familien bak seg i døren. Han innlemmet Marx i resonnementet.

Islamsk terror er verdens største terrorfare, det er bevist gang på gang de siste tiårene. Det staten gjør for å forsvare seg er å blokkere muligheten for provokasjon. Mener de at man skal lage et samfunn der du ikke kan provoseres? Jeg provoseres allerede bare av tanken på et slik samfunn!

Er troen sterk nok?

Hvorfor ikke bare le av de som tegner og henger opp satire av Muhammed? Er du sterke nok i troen på et etterliv kan du vel sitte og gni deg i hendene og vente på at Allah skal straffe dem der oppe. Så kan vi andre «Dra te Hælvete». For de er jo bombesikre, er de ikke?

Alle vet at samfunnet hadde blitt sjokkert om bedehuskristne, protestanter, tempelbuddhister, katolikker, jøder og sikher hadde blitt voldelige og truende på grunn av karikaturer. Det hadde blitt skriverier og avstandstagen. Noen hadde blitt opprørt. Det hadde vært ubehagelig for mange. Men politiet hadde neppe rykket ut i stor stil. Voldspotensialet er ikke der.

Troen må være sterkere i dem som hviler i seg selv i stedet for å utagere på en verden som skal synes synd på en som et offer. Sutrende «unger» som får sendetid på TV og millioner i statsstøtte for å invitere diskriminerende hatende imamer til et demokratisk land. Som sender døtrene på en koranferie/kjønnslemlestelsesestur til «hjemlandet». Beklager språkbruken, men virkeligheten er verre. Virkeligheten slår ord og tegninger på et A4 ark. Hardt og brutalt. Hele tiden. Vi må ikke glemme faenskapen som skjer fordi vi er liberale og «snille». Vi er skyldige til vi tar ansvar og sier at noe er bedre enn noe annet. Å ikke ødelegge din datters kjønn er bedre enn å ødelegge det. Er du enig, Erna?

Lovverket oppfinnes på ny for å hjelpe intolerante å leve et mer beskyttet liv. Konsekvensene blir at grensene for en type misbilligelse og hat mot demokratiet blir flyttet. Av demokratiet selv. Politikernes «demokrati». For det er provoserende for mange «gamle nordmenn» å bli tiet av islam. Noen takler ikke en hverdag der man skal respektere det intolerante. De får straff som ikke står i stil til hva du gjorde. Nei ikke gjorde. Hva du skrev. Det er der politiet setter ressursene inn i dag. Ord og tegninger.

De krenkede setter ord ut i handling. De kan i ytterste fall gjøre ord om til terror. Og de kan bli erklært utilregnelige etterpå. Jeg skriver bare om hendelser som har skjedd. I Norge. Flere ganger.

Mens de som ønsker Listhaug, «sett en kule i panna på den onde, kristne fitta der», død, de blir ikke forfulgt. Hverken av PST eller av politiet. De kommer ikke på døren. Forstå det den som kan! Slik som Erna & Co. lett kan.