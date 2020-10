annonse

Men elbiler, dobbelstraff for gjengkriminelle, kriminell lavalder, kontantstøtte og bilkort-aldersgrense splitter partiet.

Programkomiteen i Frp la tirsdag frem sitt forslag til nytt program. Komite-leder Sylvi Listhaug sier til NTB at Fremskrittspartiet vil gå til kamp mot det hun kaller en «grønn sosialisme» som brer seg hos de andre partiene i klima- og miljøpolitikken.

– Det handler om avgiftsøkninger, lover, reguleringer, påbud og forbud. Og det kommer vi til å gå til kamp mot, sier Frp-nestlederen.

Men NTB har gjennomgått Fremskrittspartiets nye programutkast. .

Her er fem punkter som splitter partiet:

* Flertallet i programkomiteen vil sette den kriminelle lavalderen til 14 år. Mindretallet er imot.

* Et forslag om dobbeltstraff for gjengkriminelle, etter dansk modell, har også møtt motstand internt i programkomiteen.

* Et annet punkt som splitter, er et forslag om å redusere aldersgrensa for ordinært bilførerkort til 17 år. Flertallet går inn for dette, mens mindretallet er mot.

* Det er også enighet om komitéflertallets ønske om å videreføre kontantstøtten. Et mindretall foreslår å avvikle den.

* Det er uenighet om elbiler. Et mindretall i komiteen mener alle typer biler må likebehandles, mens flertallet åpner for å beholde noen av elbilfordelene.