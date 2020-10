annonse

annonse

Politiet i Philadelphia har gjennom natten vært i sammenstøt med demonstranter etter at en 27-år gammel svart mann som var bevæpnet med kniv ble skutt og drept av to politimenn vest i byen mandag kveld.

12 politifolk har blitt sendt til sykehus etter sammenstøtene, inkludert en politikvinne som brakk benet da hun ble truffet av en bil, skriver Fox News.

Walter Wallace Jr., 27, a twin, father, and son, was shot 10 times by police, said his father, Walter Wallace Sr. A video shows Wallace was at least 10 ft away from the officers when began shooting. His mother begged them not to shoot. https://t.co/vDegRuaW8V pic.twitter.com/xOCz2aH8FA — Ellie Rushing (@EllieRushing) October 26, 2020

annonse

Fox News rapporterer å ha sett en video der en svart mann skal ha gått mot politiet med en kniv rett før han ble skutt. Mannens mor ber politiet om ikke å skyte.

Philadelphia ligger i delstaten Pennsylvania, som er en av de seks såkalte vippestatene i valgkampen.

Flere videoklipp av opptøyene er lagt ut på Twitter.

Police cars are speeding through crowds at frightening speeds. pic.twitter.com/eZULnLUo6I — Samantha Melamed (@samanthamelamed) October 27, 2020

annonse

What the fuck. It looks like they're throwing bricks at the police. I can't tell for sure. #Philly pic.twitter.com/Bd1KYLPXbP — Kitty Shackleford (@KittyLists) October 27, 2020

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474