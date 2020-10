annonse

Store endringer på tre uker. Det er statistisk dødt løp i presidentvalget i USA mellom Joe Biden og Donald Trump i ny meningsmåling.

Den siste nasjonale telefon- og nettmeningsmålingen fra analysefirmaet Rasmussen Reports viser at Trump har en knepen ledelse over Biden, med en oppslutning på henholdsvis 48 og 47 prosent blant sannsynlige amerikanske velgere. Så sent som for en uke siden ledet Biden med 3 prosentpoeng på samme måling,

Rasmussen report er et institutt som gir ut ukentlige meningsmålinger. I 2016 var de blant byråene som traff best på valgresultatet.

Dette er første gang Trump leder i Rasmussenes Reports ukentlige meningsmålinger siden midten av september. Sist onsdag hadde Biden en ledelse på 49 mot 46 prosentpoeng på samme måling.

Det vakte oppsikt da Rasmussen Report 14. oktober kunngjorde at tallene deres viste at Joe Biden ledet med hele 12 prosentpoeng på Donald Trump. I september var avstanden et par prosentpoeng dem imellom, men spratt til 12 prosentpoeng i favør Biden etter den første presidentdebatten og Trumps Covid-19 diagnose.

For to uker siden målte Rasmussen en ledelsen til Biden på 5 prosent. Trump har dermed gått fra minus 12-5-3 til pluss 1 i løpet tre uker i kampen mot Joe Biden.

Trump kan vise til historisk høy støtte på 84 prosent blant republikanere, mens Biden har 77 prosent støtte blant demokratens velgere. Demokratenes kandidat leder også med syv prosent blant uavhengige velgere.

Meningsmålingen konsulterte 1500 sannsynlige amerikanske velgere mellom 21.-22. og 25. oktober 2020. Feilmarginen er på +/- 2,5 prosentpoeng med 95 prosent konfidensintervall.

Rasmussens målinger skiller seg ut sammenliknet med et gjennomsnitt av landsmålinger ifølge RealClearPolitics. Hvert byrå gjør sitt eget estimat av sannsynlig sammensetning av velgermassen, og hvordan utvalgene gjøres og vektes får store utslag på tallene.

I 2016 var det store avvik, og det er uvisst om og hvilke meningsmålingsbyråer som treffer best denne gang. På gjennomsnitt leder Biden fortsatt nasjonalt med 7,8 prosent på RCPs oversikt. Rasmussens nasjonale måling er den siste som er kommet ut. De andre byråenes resultater ventes inn de neste dagene.

I vippestatene er Bidens ledelse 4,1 prosentpoeng på RCPs oversikt 27. oktober.

