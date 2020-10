annonse

I Resett kunne vi søndag 25. oktober lese en ungdomsskolelærers uttalelse: «Trygghet i klasserommet er viktigere enn karikaturtegninger».

Det læreren uttaler, er et forståelig svar på den «friheten» kunnskaps- og integreringsminister Guri Melbye ga lærerne i Debatten på NRK torsdag 22. oktober etter det fryktelige angrepet på en lærer i Frankrike.

Ministerens språkbruk gir inntrykk av raushet og tiltro til lærerne. MEN: Hun unnlater å nevne hva de reelt sett kan risikere når de står i første linje i en farlig idékamp. Hun gir lærerne pedagogisk frihet i spørsmålet det her er snakk om, men egentlig viser hun at regjeringen er redd for å miste velgerstøtte. Den skyver derfor ansvaret over på lærerne, og regjeringen kan toe sine hender.

Det kunnskaps- og integreringsminister Guri Melbye slo fast i programmet, var at den enkelte lærer har pedagogisk frihet til å undervise om islam og til å bruke bilder av Muhammed om han/hun mener det er nødvendig for å få riktig forståelse av spørsmål knyttet til islam.

Vi har nå sett hvordan det gikk med læreren som brukte den friheten i Frankrike!

I Norge har mange lærere gitt seg selv selvsensur når det gjelder deltakelse i den polariserte offentlige debatten om både det ene og det andre med frykt for å miste jobben. Hvis noen tar sjansen på å delta, skjer det nesten alltid med dekknavn. Derfor blir det veikt og dårlig gjort overfor lærerne å skyve ansvaret over på den enkelte lærer når det gjelder den pedagogiske tilnærmingen til Muhammed og islam. Lærerens svar i Resett viser at det ligger en trussel i luften om en ikke passer seg i tilnærmingen til dogmene i islam. Det kan i verste fall gå på livet løs!

For lærere og mange andre er det mer snakk om ytringsfrykt enn om ytringsfrihet!

Etter karikaturtegningene av Muhammed i Jyllands-Posten har vi sett at mange politikere har vegret seg mot å nærme seg denne problematikken.

Er det også derfor regjeringen skyver lærerne foran seg og overlater dette spørsmålet til den enkelte lærers pedagogiske skjønn? – Det er en dårlig ide!

I denne betente saken er det nødvendig at lærerne kan bruke skriftlig materiale godkjent av myndighetene. Det gjør det vanskeligere for fanatikere å angripe den som underviser, når elevene/studentene er informerte om at det er de norske myndighetene som står bak undervisningsmaterialet læreren bruker.

I dette spørsmålet, og andre kontroversielle spørsmål, er det store meningsforskjeller lærerne imellom. Det betyr at om den enkelte lærer overlates det fulle ansvaret for å undervise om islam, kan en risikere at det er lærerens tro og meninger som vil dominere – noe som selvfølgelig ikke skal skje.

Trusler, frykt og selvsensur kan også resultere i at emnet ikke blir berørt i det hele tatt, eller bare blir behandlet overfladisk – som lærerens uttalelse tydelig viser!

Til slutt er det viktig å nevne at mange i familie med lærere nå er engstelige for hva som kan skje.