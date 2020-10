annonse

President Donald Trump mener Joe Biden er kjøpt, betalt og styrt av Kina.

Nylig gikk Trump til frontalangrep på Joe Biden, og hevdet at motkandidaten er kompromittert, i en rekke meldinger på Twitter.

– Joe Biden er en korrupt politiker og han er kompromittert. Kina er desperat etter at Biden skal vinne, for hvis Biden vinner, vinner Kina – og Kina vil eie USA. Denne korrupsjonen er nøyaktig hvorfor jeg bestemte meg for å stille som president i utgangspunktet.

– I årevis så jeg det ene svik etter det andre, da politikere som Joe Biden solgte ut amerikanske arbeidere – knuste livet til millioner av amerikanske familier, mens deres egne familier håvet inn millioner av dollar.

– Jeg kunne ikke sitte og se dem utnytte deg lenger. De kommer etter meg fordi jeg står i veien for dem og står vakt for dette landet vi elsker, skrev Trump på Twitter.

Joe Biden is a corrupt politician and he’s COMPROMISED. China is desperate for Biden to win because if Biden Wins, CHINA WINS – and China will OWN AMERICA. This corruption is EXACTLY why I decided to run for President in the first place… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2020

…I could not sit by and watch THEM take advantage of YOU anymore. They are coming after me because I am standing in their way, and standing guard for this Country we LOVE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2020

Trump har ofte gjentatt budskapet på sine folkemøter at han aldri ville stilt som presidentkandidat om det ikke politikerne var korrupte. Presidenten har også sagt at han jobber for å ta fra myndighetene makten og gi den tilbake til det amerikanske folk.

I et intervju med Operah Winfrey i 1988 uttalte han at han kanskje en dag vill stille som presidentkandidat hvis politikerne ikke skjerpet seg.