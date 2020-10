annonse

Store opptøyer, angrep på journalister, og plyndring av butikker i byen Philadelphia i USA etter at svart mann med kniv ble skutt av politiet.

På sosiale medier er det mange som reagerer sterkt etter at de svarte demonstrantene plyndrer og knuser vinduer på butikker og stjeler innholdet.

– Jeg kom inn i en av butikkene og ble angrepet med spark og slag av Black Lives Matter demonstranter. En av de slo meg midt på munnen og jeg må på sykehuset for å sy sting, sa Elijah Schaffer som er journalist for The Blaze.

BREAKING: I was jumped by BLM rioters while they were looting more than a dozen stores,

including Wal-Matt, T-Mobile, & 5-below

Though in pain, I didn’t stop reporting because

Americans need to see what the corporate media refuses to show

pic.twitter.com/VI5hl8uV3C

— ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) October 28, 2020