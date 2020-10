annonse

Tony Bobulinski, en tidligere forretningsforbindelse til Hunter Biden, hevder at Biden-familien fnøs av bekymringene om at Joe Bidens bånd til sønnens forretningsavtaler kunne sette en fremtidig presidentkampanje i fare.

Bobulinski kom med påstandene under et intervju tirsdag på Fox News «Tucker Carlson Tonight», hvor han hevdet at han utrykte bekymring i 2017 – til den tidligere visepresidentens bror Jim Biden – om Joe Bidens påståtte bånd til en mulig joint venture med det kinesiske energiselskapet CEFC China Energy Co.

Bobulinski, en pensjonert løytnant i den amerikanske marinen, var tidligere administrerende direktør i SinoHawk Holdings, firmaet til partnerskapet mellom styreleder Ye Jianming i CEFC China Energy Co. og de to medlemmene i Biden-familien. Han påstår at Jim Biden begynte å le da han tok opp bekymringene sine.

– Jeg husker at jeg sa: «Hvordan skal dere komme dere unna med dette? Er dere ikke bekymret?», sa han i intervjuet med Carlson.

– Troverdig benektelse, skal Jim Biden har svart mens han humret, ifølge Bobulinski.

Påstått møte

I intervjuet skisserer Bobulinski videre hvordan et påstått møte mellom ham og Joe Biden fant sted 2. mai 2017. Bobulinski sier at det var Biden-familien, ikke han, som hadde presset på for møtet.

– Vi drakk vin og spiste mat da de presenterte styrken til Biden-familien for å få meg engasjert og ta på meg rollen som administrerende direktør for å utvikle SinoHawk i USA og over hele verden i samarbeid med CEFC, sa han.

Bobulinski gikk deretter nærmere inn på hvordan han ble introdusert av Jim og Hunter Biden for den tidligere visepresidenten under en konferanse på Beverly Hilton Hotel.

– Jeg ba ikke om å få møte Joe Biden. De ønsket at jeg skulle møte Joe. De satte hele familiens arv i fare. De visste nøyaktig hva de gjorde, sa han.

Motivasjon

Bobulinski spurte deretter retorisk hvorfor den tidligere visepresidenten egentlig ønsket å møte ham:

– Hvorfor ville Joe Biden ta seg tid til å snakke med meg bak en kolonne klokken 22:38 om natten 2. mai hvor folk ikke kunne se oss, for å ta en diskusjon om Biden-familien og familien min og virksomheten på et veldig høyt nivå?

Det påståtte møtet 2. mai 2017 skal ha funnet sted 11 dager før en e-post datert 13. mai 2017, som inkluderte en diskusjon om «godtgjørelsespakker» for seks personer i en forretningsavtale med et kinesisk energiselskap. E-posten virker å identifisere Hunter Biden som «styreleder/nestleder avhengig av avtale med CEFC», i en tilsynelatende referanse til den nå konkursrammede bedriften CEFC China Energy Co.

E-posten inneholder også et notat om at «Hunter Biden hadde noen ‘kontorforventninger’ han ville utdype,» samt en foreslått aksjesplitt mellom forretningspartnerne. «20» skulle gå til «H» (Hunter Biden) og «10 holdt av H for den store fyren» uten ytterligere detaljer. Bobulinski har gjentatte ganger påstått at «den store fyren» nevnt i e-posten er Joe Biden.

Bobulinski hevder også at Hunter Biden og Jim Biden ønsket å ferdiggjøre forretningsavtaler i steder som Oman og Luxembourg, Frankrike og Romania – selv om de ikke hadde noen kvalifikasjoner for å gjøre det.

– Den eneste kvalifikasjonen de hadde var Biden-navnet, påstod han.

Nekter

Joe Biden har gjentatte ganger nektet for å være involvert i sønnens forretningsforhold, inkludert de siste eksplosive påstandene fremmet av Bobulinski.

– Jeg har ikke tatt en krone fra noen utenlandsk kilde noen gang i mitt liv. Vi fikk vite at denne presidenten har en hemmelig bankkonto i Kina, driver forretninger i Kina, og så snakker han om at jeg tar penger? Jeg har ikke tatt en eneste krone fra noe land, noensinne, noensinne, sa Joe Biden under en presidentdebatt i forrige uke.

Se videoen under for hele intervjuet med Tucker Carlson.

