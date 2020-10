annonse

annonse

Muslimer over hele verden sprer nå sin eder og galle om president Macron. Hvor er statsministeren vår?

Over hele verden er nå fundamentalistiske muslimer i harnisk mot Frankrikes president Emmanuel Macron. Franskmennenes statsoverhode har våknet, og later til å ha forstått hvilken enorm fare islamismen er for Vesten og dets verdier.

Tyrkias reaksjonære president Recep Tayyip Erdogan sammenligner Macrons legitime og nøkterne betraktninger med nazistenes folkemord. Pakistans statsminister Imran Khan stemmer i, og ber samtidig Facebook om å fjerne islamkritikk, som han ser på som sammenlignbart med Holocaust-benektelse. I Bangladesh demonstrerte 40 000 muslimer mot Macron. De mener at han tilber Satan selv. Over hele den muslimske verden oppfordres det nå til boikott av franske varer.

annonse

Emmanuel Macron står ikke alene. Han får støtte av andre vestlige statsledere. Til og med forbundskansler Angela Merkel og EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen stiller seg bak sin franske kollega, og fordømmer de uakseptable anklagene. Også Nederlands statsminister Mark Rutte er krystallklar i sitt forsvar for sin franske kollega.

Les også: Pakistan og Tyrkia klager på franske myndigheter for Muhammed-karikaturer: – Macron bidrar til ytterligere polarisering og marginalisering

Taus statsminister

annonse

Men fra den norske regjeringen er det tyst.

Erna Solberg ble nylig gjenstand for massiv kritikk, da hun stod opp for «tankefrihet» i møte med den brutale halshuggingen i Frankrike. Denne kritikken har hun senere karakterisert som «tøv». Hun slo fast at hun støtter ytringsfriheten, og indikerte at det ikke lå noe bak fraværet av begrepet i den fordømmelsen hun postet.

Det kan hende at det er riktig. Men det som slår meg er hvor taus statsministeren og andre regjeringsmedlemmer er når det kommer til den utviklingen vi ser, det at ytringsfriheten praktisk talt er borte, når det kommer til kritikk og hån av en spesifikk religion og ideologi, nemlig islam. Hvor er handlingsplanen for ytringsfrihet og religionskritikk? Og hvor er støtten til Emmanuel Macron nå? Bør det ikke være ganske ukontroversielt å si klart ifra mot islamister, når Macron og Frankrike angripes på denne måten?

Å snakke stygt om hele grupper, og å fremme budskap om hvordan «alle muslimer» er, er ikke noe jeg ønsker å unnskylde eller tilrettelegge for. Det er ikke innafor. Men denne regjeringen har indikert at det vil strekke seg langt for å bekjempe muslimhat, uten å nyansere, og uten å ta innover seg at folk faktisk har helt legitime bekymringer rundt hva det vil bety for Norge at islam tar stadig mer plass. Bekymringer som ikke har noe med hat mot hele grupper å gjøre.

Legitime bekymringer

Islam er helt åpenbart en religion som har store problemer med undertrykkelse, tyranni og urettferdighet. Vi ser det i det faktum at muslimske land dominerer bunnsjiktet i rangeringer over likestilling og toleranse. Vi ser det i det faktum at en fransk lærer kan bli halshugget på gaten, fordi han viste sine elever noe så bagatellmessig som en tegning.

annonse

Det er da ikke det minste rart at folk er bekymrede, og at den bekymringen og frustrasjonen noen ganger kommer ut på en upassende, uflidd eller ufin måte. Alle mennesker er ikke velsignet med et godt ordforråd og et talent for å finne de riktige ordene og argumentene, eller å komme til kjernen i en problemstilling, uten å komme til å si noe feil. Det er også derfor mange mennesker i vestlige land samler seg bak islam- og innvandringskritikere som mestrer dette. Disse kan bli morgendagens ledere. Men først må det til et oppgjør mot de som i dag bekler samfunnets topp-posisjoner.

Jeg skulle ønske at min statsledelse forstod hvorfor jeg frykter for fremtiden, både for min egen del, og for det norske folks del. Tvert imot blir det hevdet, fra regjeringens hold, at nordmenn generelt er hatefulle.

Jeg synes vi, og våre moderne, siviliserte verdier, fortjener bedre.