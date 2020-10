annonse

Filter Nyheter har brutt god presseskikk.

De tapte på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten. Punktet gjelder kildekritikk og kontroll av opplysninger.

Den innklagede artikkelen ble publisert 20. februar 2020, med tittel «NTNU-Eikrem brukte hemmelig Facebook-konto til å hisse opp rasistiske nettdebatter». Artikkelen er illustrert med et bilde av Eikrem og klipp fra den hemmelige Facebook-kontoen, skriver Journalisten.

– PFU understreker at Filter Nyheters undersøkelser av hvem som skjuler seg bak den anonyme profilen er av offentlig interesse. Det dreier seg om vesentlig journalistikk.

Utvalget konstaterer at Filter Nyheter fastslår at klager står bak kontoen og at klager har skrevet det eksemplene viser.

Spørsmålet blir om dette er dokumentert.

Vær Varsom-plakaten stiller strenge krav til opplysningskontroll og kildebredde, ikke minst når pressen publiserer rammende anklager mot enkeltpersoner, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 3.2. Hvis en redaksjon ikke har dekning for å slå fast en opplysning, må det tas nødvendige forbehold. Hvis opplysningene kommer fra anonyme kilder, kreves det særlig varsomhet.

– Det utvalget imidlertid reagerer på, er at Filter Nyheter er så konstaterende. Ut ifra det som kan leses i artiklene, har ikke Filter Nyheter dokumentert at det er klager som står bak kontoen og har skrevet dette.

– Når klager i tillegg avviser å ha skrevet de omstridte kommentarene, er det enda større grunn til å ta nødvendige forbehold.

Filter Nyheter har brutt god presseskikk på punkt 3.2 i Vær varsom-plakaten.

– Glad

Øyvind Eikrem selv sier i en kommentar til Resett at han er glad for konklusjonen og at han nå ønsker å legge saken bak seg.

– Jeg er glad for den enstemmige konklusjonen i Pressens faglige utvalg, og for en som har lest sakspapirene er den ikke uventet. Jeg er meget lei av å svare på alle mulige outrerte beskyldninger nå i nærmere to år etter at jeg ga det mye omtalte intervjuet i Resett, og vil framover bruke tiden min på mer produktive ting. Med dagens dom er punktum satt, i alle fall for min del, sier han.