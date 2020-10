annonse

Google går til kampanje rettet EU-kommisjonær Thierry Breton, som er i ferd med å utarbeide lovverk for å begrense tech-gigantenes makt.

Dette rapporterer Financial Times, som har fått fatt i et lekket, internt dokument fra Google, som etter sigende skal være utarbeidet som et svar på en planlagt ny EU-lov om digitale tjenester. Brüssel planlegger en overhaling av reglene for nettselskaper, for første gang på to tiår.

Dokumentet ble først omtalt av franske Le Point, og er beskrevet som en to måneders strategi for å få fjernet «urimelige begrensninger» på Googles forretningsmodell.

Breton, en av EUs fremste forkjemperne for å begrense gigantiske teknologiselskapers innflytelse, utpekes spesielt, ifølge den britiske finansavisen.