Coronaviruset har tatt få unge liv i Norge. Likevel ønsker mange at myndighetene arresterer de som bryter de såkalte corona-reglene.

Antall corona-smittede i Norge har økt den siste tiden ettersom flere er blitt testet. Media har hatt store oppslag om smitteøkningen, og mandag kom det igjen nye strenge corona-tiltak fra Erna Solberg og hennes regjering.

– Denne høsten har koronasmitten kommet som høstmørket. Litt mer dag for dag, sa statsminister Erna Solberg fra talerstolen i det hun innførte en rekke nye corona-tiltak.

Ett av tiltakene var at Solberg-regjeringen anbefaler folk om å ikke ha mer enn fem gjester som er fra samme hustand.

– Send inn hæren

Solbergs corona-pressekonferanse ble sak i NRK og statskanalen la ut saken på Facebook for kommentering. I kommentarfeltet har det kommet inn over 600 kommentarer der majoriteten krever at myndighetene griper inn med makt og arresterer de som bryter tiltakene.

– Anbefaling holder ikke. Unge bryr seg ikke. Utrolig at regjeringen ikke har skjønt til nå at anbefalinger ikke er veien å gå, skriver en person med flest likes.

– Lattelig alt sammen. Alle vet at anbefalinger ikke fungerer det Må bli PÅBUD, skriver en kvinne.

Andre krever at politiet arresterer de som ikke holder avstand eller følger «reglene».

– Nå må Erna gripe inn!! det må bli mye strengere! mange dør! Hvorfor ikke sette inn hæren hvis ikke politiet kan gjøre jobben? Jeg vil at de som bryter smittereglene blir arrestert og får streng straff, skriver en person.

Det er også flere andre i NRK-kommentarfeltet som oppfordrer til å straffeforfølge de som bryter corona-tiltakene.

Det er hittil registrert 279 coronarelaterte dødsfall i Norge, de fleste eldre personer. Dette er et langt lavere tall enn det som ble spådd under en NRK-sending da landet stengte ned i mars.

Gunhild Alvik Nyborg, som er lege og forsker forsker med doktorgrad i farmakoepidemiologi, tilknyttet Oslo universitetssykehus (OUS), skremte vettet av nordmenn da hun sa under Debatten at over 150 000 kan dø i Norge.

Lei coronadekning i media

Amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) mener det er svært lite sannsynlig at man dør av coronaviruset.

I forrige måned la de ut informasjon på sin egen nettside der de hevder at de under 69 år har 99,5 prosent sjanse for å overleve coronaviruset.

En av de som har gått lei av medias konstante coronadekning er USA president Donald Trump. I helgen publiserte han er rekke meldinger på twitter der han kalte media korrupt og at mange faktisk blir friskmeldt selv om de får corona-diagnosen.

74 år gamle Trump fikk corona for et par uker siden, men ble friskmeldt etter kun 3 dager på sykehuset.

The Fake News Media is riding COVID, COVID, COVID, all the way to the Election. Losers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

Cases up because we TEST, TEST, TEST. A Fake News Media Conspiracy. Many young people who heal very fast. 99.9%. Corrupt Media conspiracy at all time high. On November 4th., topic will totally change. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020