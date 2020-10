annonse

Frankrike lover fortsatt kamp mot islamsk ekstremisme.

Franrike kommer ikke til å gi etter i sin kamp mot islamsk ekstremisme, til tross for tyrkiske anklager om at landets autoritære president mener Recep Tayyip Erdogan mener vestlige land er i gang med å gjenoppta et korstog etter at satiremagasinet Charlie Hebdo karikerte ham på forsiden.

– Frankrike kommer «aldri til å gi avkall på sine prinsipper eller verdier» sa regjeringens talsmann Gabriel Attal onsdag ifølge nyhetsbyrået AFP.

Han understreket at det eksisterer et sterkt europeisk samhold mot islamsk vold, etter den bestialske halshoggingen av en fransk lærer 16. oktober i år.

Historielæreren Samuel Paty ble drept da han var på vei hjem fra jobb på en skole i en forstad til Paris av en 18 år gammel mann. Drapet skjedde etter en hetskampanje i sosiale medier der han hadde blitt kritisert for å vise karikaturer av islams profet Mohammad i en skoletime om ytringsfrihet.

Drapet har ført til en bølge av raseri i Frankrike, som har vært gjennom en rekke terrorangrep etter massakren av redaksjonen i satirebladet Charlie Hebdo i januar 2015, der 12 ble drept.

