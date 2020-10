annonse

Butikkhyller er tomme, fraktprisen fra Asia har gått til himmels, og transportkapasiteten er lav – det kan sette julehandelen i fare.

Men det er ikke alle som ser tomme butikker, slik NRK skriver om, som et problem. Marius Dalin fra MDG er glad for at det går trått for handelsstanden.

– Det er flott om vi kjøper færre ting til jul! Vi som forbrukere bidrar til å holde opp et forbruksmønster som ikke er bærekraftig, seier han til NRK.

For to år siden skrev MDG en resolusjon mot det de kalte «det økende kommersielle presset i opptakten til julen».

I resolusjonen hevder de at verden står overfor flere sammenkoblede miljøkriser, og at løsningen er en politikk for lavere ressursforbruk og mindre kjøpepress.

De skriver at opptakten til jul opplever vi år for år en sterk økning i det kommersielle presset rettet mot vanlige folk. De mener at vi bombarderes med salgsplakater, Black Friday, lange åpningstider, og enorme reklamekampanjer for ting de færreste av oss trenger. Begrepet advent, som betyr «ventetid» er ifølge MDG blitt et klimaks i en shoppingbonanza med mål om at vi må kjøpe mer enn vi gjorde i fjor. MDG mener det er en grotesk kontrast til det de fleste av oss vet at vi må gjøre for å sikre naturgrunnlaget på denne kloden.

Derfor fremholder man i MDG at alle disse krisene må løses samtidig, og da er det særlig et tiltak som vil fungere: Å redusere det materielle forbruket i de rikeste landene. Dette begrunner de med at forbrukspress og prestasjonsjag ikke gjør oss lykkeligere. Tvert imot, sier de, vi har nådd et velstandsnivå hvor de fleste av oss ikke trenger flere ting eller mer penger, men mer tid til hverandre og rom til å utvikle oss. MDG vil heller skape en fremtid med mindre stress, forbruks- og prestasjonsjag. Det mener de vil gi oss mer rom for et rikere og bedre liv.

SV og Fremtiden i våre hender liker heller ikke julehandel

Leder Hege Lothe i Vestland SV støtter ideen om mindre julehandel. Hun ser en fordel i det, fordi det angivelig vil føre til mindre forskjeller i barns klær og utstyr på skoler og i idrett.

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, ser også for seg en annerledes jul, der folk er mer miljøvennlige.

– Det blir handlet inn alt for mye til jul av ting vi ikke bruker. Det er en enorm sløsing av ressurser, mener hun.