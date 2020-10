annonse

annonse

Det fremstår som om norske mediers rolle er å innskrenke ytringsfriheten og begrense demokratiet.

Resett skrev i helgen om at alle større norske medier lenge var tause om mannen i Kongsberg som fikk politiet på døra etter å ha hengt opp plakater i byen med den ikoniske Muhammad-karikaturen til Kurt Westergaard, der islams profet er avbildet med en bombe i turbanen.

Selv om han skal ha fått nærgående spørsmål om sine politiske sympatier og stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen har stilt spørsmål til justisminister Monica Mæland om saken, var det lenge helt taust fra de etablerte mediene om saken.

annonse

På banen

Etter at Resett stilte spørsmål om dette, kom imidlertid Aftenposten og NRK på banen. Nyhetsredaktør Tone Tveøy Strøm-Gundersen i Aftenposten svarte at de hadde fått tips om saken og jobbet med en sak, som etter hvert også ble publisert. Søndag fulgte også NRK opp, flere dager etter at først Rights og deretter Document og Resett og til slutt Aftenposten hadde omtalt den skandaløse opptredenen til det lokale politiet, der en av betjentene har en dobbeltrolle som styremedlem i Arbeiderpartiet lokalt.

Men selv etter at politiet beklaget saken i lokalavisen, gikk det flere dager før de etablerte mediene omtalte saken. Og fortsatt har det vært helt taust fra VG, Dagbladet og NTB, som heller ikke har besvart Resetts henvendelser.

annonse

Les også: Mediene tier om politiets aksjon mot karikatur-plakater

Enkelt spørsmål

Heller ikke Aftenposten eller NRK svarer på våre spørsmål om hvordan de tror medienes taushet og sendrektighet i denne saken vil påvirke tilliten til de etablerte mediene.

Vi stilte blant annet et enkelt spørsmål:

– Kan ikke en fortielse av slike saker føre til økt mistillit til de etablerte mediene?

Spørsmålet var åpenbart ikke interessant for norske medieledere å svare på. Kanskje burde de likevel ta seg noe tid til å reflektere over dette.

annonse

For når slike saker blir store og får spredning i sosiale medier basert på artikler i alternative medier (Rights, Document og Resett), mens de ignoreres av de større mediene, oppstår det en situasjon der mange kan få inntrykk av at slike saker ikke passer inn i hvordan mediene ønsker å beskrive virkeligheten.

For alternative medier som oss er dette på mange måter en ønskesituasjon. Vi vet at det finnes mange mennesker som ikke kjenner seg igjen i, eller misliker hvordan mediene beskriver samfunnsutviklingen og derfor ser seg om etter alternativer.

Men det er samtidig et symptom på et større problem når store og viktige saker knapt er synlige i offentligheten. Det er en indikasjon på at det er noen tema og saker som ikke ønskes belyst eller kun i veldig liten grad. Og det burde bekymre norske medieledere og redaktører, som ellers i festtaler liker å slå seg på brystet og snakke om ytringsfrihet og medienes rolle i et demokrati.

For i dag fremstår det i mange tilfeller som om medienes rolle er å innskrenke ytringsfriheten og begrense demokratiet, ikke omvendt.