Om ikke julehandelen blir god, så er det lite som redder mange butikker fra nedleggelse.

Men ser man Oslo som helhet så går det bra, det er bare sentrum som sliter. Parkeringsplasser har blitt fjerne og veier har blitt stengt. Så kom virusutbruddet. En holder seg hjemme og unngår sentrum. Handelsmønstret har endret seg, folk unngår kollektivtrafikk og bruker bil til kjøpesentre med god parkering.

– Oslo sentrum har den store fordelen av å kunne tilby både servering, kulturaktiviteter og andre aktiviteter, men sentrum er nå mer eller mindre renset for dette. For noen dager siden ble det kjent at det ikke legges skøyteis i Spikersuppa i vinter, sier leder av Oslo Handelsstands Forening (OHF), Bjørn Næss til Nettavisen, og legger til:

– Alt som trekker publikum til sentrum forsvinner, og de som jobber i byen blir borte.

Han sier at mange butikker har god økonomi, og flere tilhører kjeder. De kan tåle tap, men om lønnsomheten er negativ, så forsvinner de også.

– Det er begrenset for hvor lenge flere butikker kan holde ut, også for en del tradisjonelle butikker, og for serveringsbransjen i enda større grad.

Næss tror det eneste som kan redde sentrumshandelen er en vaksine. Da først vil politikerne fjerne tiltakene.

– For en del av sentrumsbutikkene er julehandelen avgjørende for lønnsomheten og for ikke å få røde tall i bøkene. For mange butikker er det røde måneder helt frem til november og desember.

– Vi har spurt byrådet om det kan komme med forslag som kan lempe på passeringer gjennom bompengeringen, ha gratis offentlig kommunikasjon i helgene og etter visse tidspunkter, eller et spleiselag i parkeringshus for å lette på kapasiteten, forteller Næss.