Russlands nye ubåt-type har fått tilnavnet «Sorte hull» av den amerikanske marinen.

The National Interest melder at den russiske marinens innsats for å oppgradere sin stillehavsflåte har tiltatt voldsomt i år. I sommer kunngjorde Moskva at den ville motta femten nye krigsskip og forsyningsfartøy, klare for å operere i Øst-Asia-regionen innen slutten av dette året.

I forrige uke kom Russland stadig nærmere dette målet, da den russiske marinen 24. oktober kunngjorde at den dieselelektriske ubåten Volkhov ville bli en del av Stillehavsflåten.

– Ubåten Volkhov, den andre i en serie på seks skip som skal bygges for Russlands stillehavsflåte, vil gå inn i tjeneste i den russiske marinen 24. oktober, i samsvar med en ordre fra marinens øverstkommanderende admiral Nikolai Yevmenov, sa Igor Dygalo, kaptein og talsmann for den russiske marinen, til det statlige russiske nyhetsbyrået Tass.

Ubåten, som ble ferdigkonstruert i 2017 og sjøsatt i desember 2019, har fullført flere øvelser i løpet av sommeren. Fra slutten av juni til slutten av juli, testet skipsbyggerne ubåtens ekkolodd, radar, kommunikasjon og livsstøttesystemer samt annet utstyr. Volkhov gjennomførte flere vellykkede planlagte dykk, og alle systemer fungerte som normalt og i full overensstemmelse med de oppgitte operative egenskapene.

Volkhov er den andre av de seks dieselelektriske ubåtene i Varshavyanka-klassen som blir bygget for den russiske stillehavsflåten. Den første båten i dette prosjektet, Petropavlovsk-Kamchatsky, ble levert til marinen i desember i fjor, mens ytterligere to ubåter – Magadan og Ufa – er under konstruksjon for øyeblikket.

Prosjekt 636.3

Varshavyanka-klassen av ubåter har fått tilnavnet Prosjekt 636.3, og blir omtalt som store tredje generasjons dieselelektriske ubåter. De er ment for operasjoner i grunnere, kystnære farvann og har som hovedoppgave å drive med anti-skips og anti-ubåtsoppdrag, og har et mannskap på femtito.

Varshavyanka-klassen er 74 meter lange og veier mer enn 3900 tonn. På grunn av deres robuste skrog, har ubåtene en operasjonsdybde på 240 meter og kan dykke til en maksimal dybde på 300 meter. De har et driftsområde på opptil 12.000 kilometer, og ansees som en av verdens mest lydløse ubåter. De kan reise i hastigheter på opptil tjue knop, mens de kan oppholde seg under vann i førtifem dager.

Undervannsbåtene er bevæpnet med cruisemissiler og torpedoer. De er også utstyrt med moderne radar- og kommunikasjonssystemer.