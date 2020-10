annonse

Sentrum har samlet inn omtrent halvparten av de 5.000 underskriftene som trengs for å etablere et nytt parti.

Det er initiativtaker Geir Lippestad som opplyser dette til VG.

– Lovverket gjør at alle underskrifter vi mottar digitalt, ikke medregnes, skriver Lippestad i en melding.

– Alle som mener det er behov for Sentrum, må hjelpe oss for at vi skal greie dette innen fristen for å delta i valget til høsten, uttaler Lippestad videre.

De som ønsker å skrive under må fylle ut skjemaer fra partiets nettside.