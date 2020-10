annonse

Både de nasjonale myndighetene og flere av de største byene i Norge strammer kraftig inn koronatiltakene. Slik påvirkes din hverdag av de nye tiltakene.

Mandag kunngjorde regjeringen at de nasjonale koronatiltakene skjerpes på bakgrunn av smittesituasjonen i landet.

– Dersom vi tar et krafttak nå, er det mye større sjanse for at vi kan få en normal julefeiring med storfamilien, sa statsminister Erna Solberg (H).

Ved midnatt natt til onsdag trådte de nye tiltakene i kraft, og de vil være gjeldende fram til adventstiden tidlig i desember.

– I løpet av den tiden håper jeg vi sammen har fått ned smitten sånn at vi kan feire jul slik vi pleier, med besteforeldre og storfamilien samlet, sa Solberg.

Ber folk om å kutte sosial kontakt

Regjeringens nye nasjonale koronatiltak omfatter blant annet en anbefaling om å ikke ha flere enn fem gjester i private sammenhenger, i tillegg til husstandsmedlemmer.

Nordmenn blir også sterkt anbefalt å kutte ned på sin sosiale omgang i løpet av en uke, det vil si å treffe så få personer som mulig, og i kortere tidsperioder enn før.

Barn som går i barnehage og barneskole, vil kunne feire bursdag sammen med kohorten sin. Dermed gjelder ikke regelen om maksimalt fem gjester på arrangementer for de aller minste her i landet.

– Barna skal få lov til å være sammen med unger de allerede er mye sammen med. Vi trenger ikke å være like strenge overfor de yngste som vi er med de voksne, sa kunnskapsminister Guri Melby (V) på mandagens pressekonferanse.

I tillegg kan det ikke være flere enn 50 deltakere på private sammenkomster på offentlig sted eller i leide lokaler. Det samme gjelder også for julebord. Det er en reduksjon fra tidligere, hvor 200 deltakere kunne delta på en slik sammenkomst.

Strengere i hovedstaden

Dersom du bor i hovedstaden, blir hverdagen din enda litt mer påvirket i tiden framover. I Oslo blir det fram til desember påbudt å ta i bruk hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Kommunen kommer også med en kraftig anbefaling til sine innbyggere om å ikke møte flere enn ti personer i uka i sosiale sammenhenger, utenom husstanden og på jobb, barnehage og barneskole.

Såkalte «sosiale bobler» er tidligere blitt innført i land som for eksempel Belgia, som til tider har hatt svært strenge koronatiltak.

– Vi må få ned antall nærkontakter, sa Oslo-byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mandag.

I tillegg blir det påbudt å bruke munnbind innendørs på offentlige steder der meteren ikke kan opprettholdes. Man må også bruke munnbind på serveringssteder når man ikke sitter ved et bord. Etter klokken 22 stenger innslippet på utestedene, som fortsatt vil kunne servere alkohol fram til stengetid klokken 24.

Bergen følger etter

Bergen innførte strenge koronatiltak da de hadde høye smittetall tidligere i høst. Tiltakene så ut til å ha effekt, og tallene gikk ned.

Nå er situasjonen annerledes. Tirsdag ettermiddag opplyste Bergen kommune at det var registrert 77 nye smittetilfeller det siste døgnet, noe som var det høyeste registrerte tallet siden koronautbruddet startet. Samme ettermiddag kunngjorde byrådet at de innfører nye innstramminger, som i første omgang skal vare i fire uker. Blant tiltakene er forbud mot private sammenkomster med mer enn ti personer og legitimeringskrav i utelivet.

– Vi står dessverre overfor en krevende vinter og må forberede oss på det, sa byrådsleder Roger Valhammer (Ap) på en pressekonferanse.

Også i Bergen blir det påbud om hjemmekontor der det er praktisk mulig. Bergenserne blir også påbudt å bruke munnbind i kollektivtransport og på offentlige steder innendørs der man ikke kan holde minst én meters avstand.

I tillegg må byens utesteder sørge for at lydnivået ikke er høyt, slik at gjestene skal kunne prate med hverandre uten å måtte være nærmere hverandre enn 1 meter.