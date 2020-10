annonse

Svenske myndigheter vil undersøke hvilke koblinger Terje Rød-Larsens tankesmie IPI har til den avdøde overgrepsmannen Jeffrey Epstein.

Koblinger mellom International Peace Institute (IPI), Rød-Larsen og Epstein, har vært gjenstand for flere artikler i Dagens Næringsliv.

Utenriksdepartementet i Norge har bedt styret i tankesmien oppklare forbindelsene. Svenske myndigheter, som også har vært en viktig pengegiver til IPI, har igangsatt egne undersøkelser, melder avisen.

– Vi er for tiden i kontakt med IPI. Som store givere har vi gitt uttrykk for at vi venter at organisasjonen, inkludert styret, følger opp den nye informasjonen i artikkelen grundig og bestemmer seg for neste trinn i henhold til disse funnene, opplyser det svenske utenriksdepartementet til avisen.

– Vi vil ta stilling til de neste stegene basert på dette. Vi venter at IPI handler i samsvar med sine etiske retningslinjer, skriver pressetjenesten i svensk UD videre.

IPI og Rød-Larsen har ikke besvart DNs henvendelser om saken.