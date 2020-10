annonse

Det går fullsatte fly fra Sverige med feriestemte svensker på høstferie til coronarammede Spania, skriver NRK.

Alle passasjerene hadde på seg munnbind, men samtlige seter var opptatt.

– Jeg hadde ønsket at det ikke var folk på alle setene, sier svenske Jeasmine til Aftonbladet.

Spanias statsminister, Pedro Sánchez, har kunngjort at Spania er i en krisetilstand.

– Vi er i en ekstrem situasjon, sa han.

Det er innført portforbud mellom klokken 23.00 og 06.00 over hele landet, med unntak av Kanariøyene, men både SAS og Norwegian har fullsatte fly fra Stocholms lufthavn Arlanda til for eksempel Malaga, Alicante og Mallorca.

– Mange synes at fordelene veier tyngre enn ulempene. Selv om man ikke får vært ute på natten eller samles i store grupper, vil man likevel oppleve Spania, uttaler SAS’ pressesjef John Eckhoff til SVT.

– Spania er et favorittland for mange svensker, og vi merker at det er en interesse for å reise dit til tross for den usikre situasjonen, sier Norwegians pressesjef Charlotte Holmbergh Jacobsson.

Der norske myndigheter fraråder reiser til utlandet, så har svenskene ingen tilsvarende råd om å avstå fra slike reiser.