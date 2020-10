annonse

annonse

Topprådgiver mener at Donald Trump vil fokusere på å få Vladimir Putin med på laget i sin konfrontasjon med Xi Jinping og Kina i en potensiell ny presidentperiode.

Fiona Hill, seniorforsker ved Brookings Institution og tidligere topprådgiver for Russland og Europa i Trumps nasjonale sikkerhetsråd, kom med kommentarene 27. oktober under en diskusjon med Steven Pifer – professor på Stanford University og den tidligere amerikanske ambassadøren til Ukraina.

– Trump ønsker virkelig å få Putin med på laget mot Kina, sa hun.

annonse

Samtalen er delvis gjengitt av Radio Free Europe/Radio Liberty.

Kina-fokus

Trump har gått etter Kina siden han kom til makten i 2017, blant annet ved å starte en handelskrig mot Beijing og innføre forbud mot å gjøre forretninger med flere kinesiske teknologiselskaper.

annonse

Trump-administrasjonen har anklaget Kina for urettferdig handelspraksis, inkludert industriell spionasje, tvungen teknologioverføring og subsidier til statseide virksomheter. Den har også beskyldt kinesiske teknologiselskaper for å spionere på vegne av den kinesiske regjeringen.

Les også: Kinesiske forretningsledere: – Framtiden blir fantastisk

Trump-administrasjonen har i denne sammenhengen presset allierte og vennlige nasjoner til å slutte seg til USAs beslutning og om å forby kinesisk 5G-teknologi.

Da spenningen med Kina økte over sommeren, kunngjorde Trump at han ønsket å invitere Putin til det neste møtet med G7-verdensledere, til tross for motstand fra andre ledere i gruppen. Hill insinuerer at Trumps ønske om en felles anti-Kina-front lå bak presidentens ønske om å invitere Putin til møtet.

G7 består av USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Japan og Canada. Gruppen pleide å inkludere Russland som G8, men landet ble utvist i 2014 etter annekteringen av Krimhalvøya i Ukraina.

Russisk angst

annonse

Hill sa videre at Russland er «veldig bekymret» for Kinas raske fremvekst, men også at Kreml ikke ønsker å fremstå som å være gi en geopolitisk kamp med landet. Hill mener derfor at Putin vil være «litt nervøs» for å slå seg sammen med USA mot sin større nabo i øst.

– Russerne vil virkelig ikke like det, sa hun.

Hill la til at Kreml har en «stor angst» over den russiske grensen mot Kina. Kinesiske nasjonalister ser fremdeles på de store landområdene nord for elven Amur som historisk kinesisk territorium.

Les også: Statskontrollert kinesisk media: – Kina må forberede seg på krig

Moskva og Beijing signerte grenseavtaler på 1990- og begynnelsen av 2000-tallet, etter flere tiår med sporadiske sammenstøt under Sovjetperioden. Men de nylige sammenstøtene mellom Beijing og Delhi over deres felles grense i Himalaya skal ha vekket stor bekymring i Kreml.

– Hvis man sitter i Moskva og ser dette skje, kan man kanskje lure på og bekymre seg for Kinas syn på at det som synes å være løste territoriale tvister endres over tid, sa hun, og la til:

– Det ikke er umulig at Beijing på sikt vil ønske å gjenskape Russlands handlinger på Krimhalvøya i Øst-Sibir.

Hill argumenterer til slutt med at USA har gjort Russland «en stor tjeneste» ved å presse Kina og Russland nærmere hverandre enn hva de ellers ville ha vært – ved å straffe dem økonomisk med sanksjoner og diverse forbud.