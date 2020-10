annonse

annonse

Samfunnsdebattant Umar Ashraf ble for alvor kjent da han kritiserte Hans Geelmuyden for å bruke «kebabnorsk».

Nå kritiserer han Arbeiderpartiet for å angivelig diskriminere minoriteter i nominasjonsprosessen til kommende valg. Han mener også at Dagsavisen støtter opp om dette, og at dette er et demokratisk problem.

Les også: Bare 1 av 185 toppsjefer i staten har ikke-vestlige navn

annonse

– Lederartikkelen i Dagsavisen den 20. oktober fremstår som en kampanje for politikere med majoritetsbakgrunn, på bekostning av politikere med minoritetsbakgrunn, skriver Umar Ashraf i Medier24.

– På lederplass skriver redaksjonen at «Da Marianne Marthinsen sa nei takk til å stå som nummer to på Oslo Arbeiderpartis stortingsliste, fikk partiet et problem». Videre spør lederartikkelen «hvem har store nok føtter til å fylle Marthinsens politiske sko?».

Ashraf mener at Dagsavisen selv svarer på spørsmålet, basert på banale kriterier som ser ut til å passe politikere med majoritetsbakgrunn. Han mener at de med mest makt ikke er representative for befolkningen.

annonse

Les også: Ansatte kritiserer bistandsorganisasjon for rasisme og diskriminering

– Når det blir litt for mange minoriteter, så strømmer majoritetsnordmennene til i kampen om plassene, og de drar med seg medieredaksjonene på slep i sitt favør, skriver han.

– Dagsavisens lederartikkel viser hvordan den strukturelle diskrimineringen i deres spalte kun er en avspeiling av den strukturelle diskriminering i politikken.