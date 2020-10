annonse

Resett og Resett’s lesere synes svært opptatt av ytringsfriheten og dens angivelig trange kår i Norge.

I en del oppslag i det siste synes Resett’s redaksjon å nøre opp under en forestilling om at vi står overfor en snarlig ytringskrise der Erna Solbergs tentakler når ut til hele den norske forvaltning, og at vi alle må våkne før det er for sent. Et glimrende eksempel på dette har vi her.

Nå skal det opplyses at dette hysteriske innlegget ikke kommer fra redaksjonen i Resett, men likefult har Resett’s redaksjon håndtert denne karikatursaken der Kongsbergpolitiet dreit seg kraftig ut på en hjelpeløs måte, er der ingen allmenndannelse i denne redaksjonen? Muligheten for at dette var en tjenestefeil synes lite reflektert, tvert imot dannes det et bilde av at de såkalte MSM ikke bryr seg om innskrenkninger i ytringsfriheten slik som denne redaksjonelle artikkelen av 24. oktober.

Samme dag som Aftenposten gjør jobben sin og oppklarer saken slik også Resett burde ha greidd for egen maskin, nemlig at dette åpenbart var en grov feilvurdering av noen tjenestemenn ved Kongsberg Politistasjon. En skal da virkelig ikke ha mye samfunnsinnsikt for å forstå at en politimann ikke kan gripe inn med begrunnelsen at «samfunnet ikke ønsker dette.» Er det noen i Resett’s redaksjon eller av noen av Resett’s lesere som tror at vi har en bestemmelse i straffeloven som sier noe i retning av: «Med fengsel inn til tre år straffes den som gjør noe samfunnet ikke ønsker?»

At Rights og Resett omtaler og problematiserer saken er selvsagt høyst prisverdig og nødvendig, men oppfølgningen og hysteriet som skapes uten at en greier å avdekke at dette er en åpenbar tabbe, og ikke et utslag av Ernas tentakler, er amatørmessig. Det er da ikke Erna eller MSM som definerer hva som er lovlige og ulovlige ytringer, det har det aldri vært. Dette avgjøres av Høyesterett, og hvis Høyesterett er for slapp i fisken kan en gå til den Europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD.) Og EMD har faktisk hatt stor betydning i denne sammenheng. Det i praksis største og vanskeligste avveiingsspørsmålet knyttet til ytringsretten er injurielovgivningen der Norge i mange år var et europeisk særtilfelle der Høyesterettspraksis hadde vært alt for hard mot pressen. I en serie dommer fra EMD for ca. 20 år siden (Brattholm, Røv etc.) ble norsk rettspraksis radbrukket, og vi er nå på linje med resten av Europa.

Men tilbake til overskriften. Internasjonale undersøkelser gjort av organer som virkelig er opptatt av ytringsfrihetens kår plasserer faktisk Norge på førsteplass blant verdens nasjoner.

Og der har vi lagt tre år på rad sammen med våre nordiske naboer, Tyskland og en del andre land vi kjenner oss igjen i. På nært beslektede områder som politiske og sivile rettigheter skårer vi tilsvarende høyt.

Så jeg vil oppfordre både redaksjonen og kommentarfeltet i Resett til å roe seg helt ned, jeg ser foreløpig ikke noe akutt behov for å skaffe meg en AG3 for å forsvare meg mot Ernas tentakler.