En 35 år gammel mann er dømt til 16 års fengsel for å ha tatt livet av sin samboer Tirhas Tekle Kifflay (33) i Trondheim i mars i år.

Tiltalte er også dømt til å betale de fire etterlatte, mindreårige barna 300.000 kroner hver i oppreisningserstatning, melder NRK.

Dommen er i tråd med aktors påstand.

Retten viser til belastningen ved å miste sin mor på en slik traumatisk måte. Ved at far/stefar blir dømt, har barna mistet begge sine omsorgspersoner, bemerker Sør-Trøndelag tingrett.

Ifølge tiltalen drepte han henne ved å stikke eller skjære samboeren med kniv flere ganger i deres hjem 27. eller 28. mars.

Samboeren ble funnet død i fjæra ved Trolla i Trondheim 7. april. Samme kveld ble tiltalte pågrepet og siktet for drap. Avdøde kom til Norge som asylsøker fra Eritrea i 2011.

Tiltalte tok ordet

Etter at dommen var lest opp tok tiltalte ordet og gjentok at han ikke har drept samboeren sin. Han sa også at dette kan føre til en konflikt mellom eritreere.

Etter litt diskusjon mellom tolk og tiltalte, ga han beskjed om at han tok betenkningstid.

Retten mener han ikke planla drapet. Avdøde hadde ikke skader på armene, noe som tyder på at hun ikke fikk tid til å verge seg mot kniven.

Blodfunn i leiligheten og bilen, overvåkingsbilder fra garasjen, og mye mobildata peker mot tiltalte som den eneste gjerningsmannen.

35-åringen har endret forklaring flere ganger underveis etter hvert som han er blitt kjent med hvilke tekniske bevis politiet hadde, mener retten.

Uforståelig

Påtalemyndigheten mener en samtale mellom de to siste kvelden kan være drapsmotivet.

– Det er uforståelig at den nevnte konflikten kan føre til drap. Det må ha vært andre tema som kom opp i samtalen denne kvelden, som førte til drapet, heter det i dommen.

Det er ingen formildende, men flere skjerpende omstendigheter i saken. Drapet skjedde hjemme, med tre mindreårige barn til stede som kunne ha våknet.