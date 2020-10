annonse

– Vi tar PFUs syn på hvilke formuleringer vi skulle brukt, til etterretning.

Pressens faglige utvalg (PFU) felte Filter Nyheter etter en klage fra Øyvind Eikrem. Filter Nyheter ved redaktør Harald Klungtveit konstaterte uten bevis at Eikrem hadde en anonym Facebook-profil, der han skal ha spredd rasistiske ytringer.

Redaktør Harald Klungtveit sier at de vurderte å legge inn et «forbehold», men at de til slutt droppet det.

– Slik jeg forstår utvalget, etterlyser de et lite forbehold i våre saker, om at Eikrem hypotetisk sett kunne ha gitt noen andre tilgang til Facebook-kontoen. Dette var noe vi vurderte før publisering, men kom til at forbehold ville være kunstig overfor leserne våre, sier han til Medier24.

Redaktør Harald Klungtveit hevdet overfor PFU at Filter Nyheter sitter på mer informasjon. Men på spørsmål om han vil legge det frem, svarer han følgende.

– Som jeg også har sagt til andre, kunne vi sikkert ha vært mer pedagogiske overfor leserne i dette tilfellet. Likevel er det ikke slik at vi alltid kan publisere alt kildegrunnlaget vårt i en sak, svarer han, og sier at han har lært av fellelsen:

– Vi lærer av alle PFU-behandlinger, også de som involverer andre medier.