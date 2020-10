annonse

Norge har fått til å integrere spillere og utøvere, men på ledelsesnivå er det en jobb som må gjøres.

Lillestrøms sportssjef, Simon Mesfin sier i et intervju med Eurosport at det er en aksjon mot rasisme i idrettsmiljøet, kalt stoppkampanjen. Han mener at den kan føre til et mer inkluderende miljø for alle, men det er en lang vei å gå, og da særlig for idrettsledelsen selv.

– Det ekstremt lite innvandrere i de ulike styrene. Vi må få mer mangfold inn i styrene og på ledelsesnivå, sier Mesfin.

Det er fremdeles mange som har underliggende negative holdninger, selv i Norge, mener Mesfin.

– Det er en stor og viktig jobb å gjøre i fortsettelsen.

Negative holdninger og rasisme er et problem i idretten, slik som i resten av samfunnet. Mesfin nevner et eksempel fra Sandefjord – en spiller ble utsatt for rasistiske kommentarer.

– Hvis ikke folk sier ifra at dette er uakseptabelt så vil det fortsette. Vi har et ansvar hvert enkeltindivid om å si ifra, ikke bare på en fortballarena, men ellers også når vi ferdes i samfunnet.