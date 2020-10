annonse

annonse

15. oktober 2018 ble Heikki Bjørklund Paltto drept av den svenske statsborgeren Makaveli Lindén.

Pallto ble forsøkt bundet fast og påført 45 knivstikk mot kropp og hodet. Etter en internasjonal politijakt ble gjerningsmannen pågrepet i Frankrike. Under flukten ble drapsmannen også siktet for å ha drept 58 år gamle Johanna Jostameling i byen Mechelen i Belgia. Dette skjedde seks dager etter drapet i Oslo.

Lindén tilbrakte høsten 2019 mange uker på Brøset, et psykiatrisk sykehus i Trondheim, allikevel slo sakkyndige først fast at han, under sterk tvil, var strafferettslig tilregnelig. Under rettssaken endret imidlertid de sakkyndige oppfatning og Lindén ble vurdert som strafferettslig utilregnelig.

annonse

Les også: Påtalemyndigheten vil ha tvungent psykisk helsevern for Makaveli Lindén

Hendelsforløpet er klart:

Lindén hadde tidligere på dagen ranet en tilfeldig mann på Majorstua. Rene tilfeldigheter førte til at han havnet i bakgården til Paltto. Politiet mener offeret var tilfeldig, og motivet var økonomisk vinning.

annonse

Lindén banket på verandadøra. Når Paltto åpnet ble han umiddelbart truet med kniv. Paltto hadde ingen mulighet for å slippe unna. Gjerningsmannen rotet rundt i leiligheten på jakt etter verdisaker. Da Lindén forsøkte å binde fast Paltto, gjorde offeret motstand. Det endte med at han ble knivstukket over 40 ganger. Det var kamerater av Paltto som fant offeret like etterpå.

Les også: Vi ble aldri spurt

Pallto er nok et offer for den hodeløse innvandringspolitikken som våre politikere har ført de siste tiårene. Lindén var tidligere dømt for knivran i Sverige og skulle aldri ha sluppet inn i Norge. Dessverre for Paltto og hans etterlatte er grensen mellom Norge og Sverige normalt sett åpen, slik at Norge blir direkte påvirket av innvandring til Sverige, i tillegg til masseinnvandringen som våre egne politikere bedriver. Schengen-avtalen gjorde det videre mulig for Lindén å flykte gjennom en rekke land, og drepe igjen, før han ble tatt.

Danmark innførte i november 2019 grensekontroll mot Sverige , etter at svenske innvandrergjenger gjennomførte et bombeangrep i København. Dette står i sterk kontrast til vår lange grense mot Sverige som Erna-regjeringen ikke er villig til å forsvare.

Les også: Nok en ungdomsaksjon mot masseinnvandring i Danmark

Offeret

annonse

Alle beskriver offeret som en kjernekar: Snill, omtenksom og stort sett alltid i godt humør. Han hadde mange venner og ingen fiender. VGs « Krimpodden » har en fin gjennomgang av saken. Særlig hans gamle fotballtrener gjør inntrykk, når han beskriver Paltto som den ultimate lagspiller, som var like engasjert selv om han satt på benken.

Hans mor sa i sin forklaring i retten mandag 19. oktober:

– Når jeg ser tiltalte i dag, tenker jeg av hele mitt hjerte at han er et ondskapsfullt menneske.

Heikki Bjørklund Paltto ble bare 24 år gammel. I dødsannonsen står dette korte diktet:

Fra livet til døden

er veien så kort,

vi kan ikke fatte

at du har gått bort

Størst av alt er kjærligheten.

En hel verden kneler for George Floyd , men ingen kneler for Heikki Bjørklund Paltto.