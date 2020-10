annonse

annonse

Joe Biden avholdt endelig et folkemøte etter å ha tatt seg en lang pause. Men dessverre for 77-åringen møtte det opp flere Trump-tilhengere enn hans egne støttespillere.

– Det var flere Trump-supportere utenfor Bidens folkemøte, enn det var folk inne på møtet, skrev en kvinne og la ut video av Trump-supporterne som hadde møtt opp med flagg.

There were more Trump supporters outside of Joe Biden’s “rally” than there were Biden supporters inside. pic.twitter.com/9npY4JcZ7I — Courtney Holland 🇺🇸 (@hollandcourtney) October 27, 2020

annonse

Reagerer

For inne på Bidens folkemøte i delstaten Georgia var det lite folksomt. Det var tegnet opp 38 ringer der man hadde plassert en stol i midten hvor folk kunne sitte.

Da Joe Biden ankom folkemøtet prøvde publikum og skape litt stemning med klapping, men det ble en relativt pinlig affære. På sosiale medier er det flere som stusser på hvor få som faktisk møter opp for å høre Joe Biden.

annonse

– Skal vi virkelig tro at denne mannen leder på målingene? spør en person.

Trumps pressesekretær Kayleigh McEnany la ut en video der hun sammenlignet Trumps ankomst til et folkemøte med Joe Bidens møter.

– Hvilket lag ville du vært på? Jeg ville vært på Trumps lag, skrev hun.

Which team do you want to be on ⁉️ I’ll take President @realDonaldTrump’s team‼️pic.twitter.com/g2Oe2VB9xS — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) October 28, 2020

Listen to the excitement and energy from Joe Biden’s hufe 20 person rally in Georgia today. When he walked in the crowd went absolutely MILD and could entirely contain their non-existent enthusiasm. I can honestly say I’ve never seen anything like it for a presidential candidate. pic.twitter.com/dXT8gJi847 — Robby Starbuck (@robbystarbuck) October 27, 2020

– Jeg har aldri før sett noe lignende fra en presidentkandidat, skriver en person etter å ha sett videoen.

annonse

– Sliter du med å sove? Da bør du møte opp på et av Bidens rallies, skriver en person på Twitter.

Radio-verten Dan Bongino la også ut en video av Bidens ankomst.

– Prøv å se denne videoen uten å le, skrev han.

Les også: Trump lå langt på bak målingene for tre uker siden, nå leder han over Joe Biden ifølge Rasmussen Reports

See if you can get through this video without laughing 😂https://t.co/Grt9tbZqlK — Dan Bongino (@dbongino) October 27, 2020

30 000

Stemningen var imidlertid helt annerledes i Nebraska, der flere titalls tusen mennesker hadde møtte opp for å høre på Trump. Presidenten har flere ganger under sine folkemøter sagt at meningsmålingene er falske, og påpekt at ingen møter opp til Joe Bidens folkemøter.

– Jeg håper den falske pressen snur kameraene og viser den massive folkemengden som er her i dag, sa Trump.

Nesten 30 000 mennesker møtte opp på folkemøtet.

This crowd in Omaha, Nebraska for President Trump is MASSIVE!pic.twitter.com/8wxGeBDgZt — LifeNews.com (@LifeNewsHQ) October 28, 2020

MASSIVE crowd at President ⁦@realDonaldTrump⁩’s rally in Omaha, Nebraska‼️ pic.twitter.com/tRsIGppZFE — Kayleigh McEnany (@kayleighmcenany) October 28, 2020