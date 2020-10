annonse

I en lengre tråd på Twitter går Malaysias tidligere statsminister, Mahathir Mohamad, til frontalangrep på Frankrike og Vesten.

Den tidligere malaysiske statsministeren la ut flere innlegg som i stor grad fordømmer Frankrike og Vesten, men i den siste tweeten som ble lagt ut finnes det ikke noe rom for tolkning. Som en tidligere statssjef, rettferdiggjør Mohamad massedrap på franskmenn.

«Uavhengig av hvilken religion de har. Siste mennesker dreper. Franskmennene har igjennom historien drept millioner av mennesker. Mange var muslimer. Muslimer har rett til å være sinte og drepe millioner av franskmenn for massakrene fra fortiden,» skrev han.

12. Muslims have a right to be angry and to kill millions of French people for the massacres of the past.

— Dr Mahathir Mohamad (@chedetofficial) October 29, 2020