Av 18 lister kan hele 7 bli dominert av MDG-politikere med tilhørighet i Oslo.

– Om MDG skal ha ambisjoner om å bli det folkepartiet vi skal bli, så må vi bygge organisasjonen i hele landet, sier Katrine Aalstad til Klassekampen.

Hun kommer fra Hamar, og mener at Oslo ikke er representativt for Norge.

– Bompenger og diesel ser annerledes ut i Hedmark enn i Oslo. Hun nevner også ulv som et eksempel.

Aalstad anser at det er mange saker der naturvern og klima står opp mot hverandre, og at det ikke er gitt at alle i MDG tenker likt.

– Vi i distriktene ser at vindkraft er en grov nedbygging av naturen og går utover evnen naturen har til å reprodusere og reparere seg selv. Men fra Oslo, som ikke får det innover seg på den måten, ser det som klimaløsning og ren energi.

Klassekampen har gjennomgått de 18 valglistene, der har MDG innstilt til nominasjon, eller endelig nominert 7 personer som bor i Oslo. Dette gjelder: Akershus, Hedmark, Sør-Trøndelag, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland.

Blant dem er Oslo-byråd Arild Hermstad i Hordaland og bystyrerepresentant i Oslo, Sigrid Z. Heiberg, i Sogn og Fjordane.

Konflikt mellom klimaungdom og miljøveteraner

MDG er ikke bare delt mellom by og land, det er også en konfliktlinje mellom de unge og de gamle. Sistnevnte er miljøvernere som vil verne om naturen og leve mer i pakt med den, mens klimaungdom er urbane og interesserer seg for teknologi. De er ikke så opptatt av å bevare uberørt natur, deres mål er å redusere utslipp. Noen av dem kan også se for seg kjernekraftverk som en løsning. Dette passer vanskelig sammen med den eldre generasjonen.

