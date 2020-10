annonse

Hva vil skje hvis den eneste journalistikken som er lov er journalistikk som hovedpersonen i historien tillater?

I et intervju på «The Story» på Fox News onsdag, påstår New York Post (NYP)-redaktør Sohrab Ahmari at Twitter-sjef Jack Dorsey driver med «høyteknologisk utpressing». Han viser til at kommunikasjonsplattformen krever at avisen hans sletter en tweet, som deler en lenke til den eksplosive rapporten om Hunter Bidens tvilsomme forretningsavtaler, før Twitter-kontoen til NYP blir låst opp igjen.

– Dette er høyteknologisk utpressing. Vi blir utpresset slik en gammel mafiaboss ville ha gjort det, sa Ahmari til programleder Martha MacCallum.

Høring i Senatet

Under en virtuell høring i Senatet med den republikanske Texas-senatoren Ted Cruz onsdag, forklarte Twitter-sjef Dorsey at innlegget til New York Post teknisk sett ikke er blokkert, fordi avisen kan gå tilbake og slette det opprinnelige innlegget fra to uker siden, og legge det ut på nytt, fordi nettstedets «servicevilkår» har endret seg siden den gang.

Ahmari er ikke imponert over Dorseys forklaring og oppsummerte kommentarene på en svært sarkastisk måte:

– Fin rapport du har der. Ville være synd hvis du ikke kunne nå dine to millioner følgere på plattformen vår.

Hackede dokumenter

Under høringen i Senatet, viste Dorsey til Twitters regler om å ikke tillate at hackede dokumenter blir delt på kommunikasjonsplattformen, som han opplyser var grunnen til at Twitter sensurerte NYP-rapporten til å begynne med.

Ahmari insisterer derimot på at ingen av dokumentene som blir omtalt i Biden-artikkelen ble skaffet gjennom hacking. Han viste til at innholdet kommer fra en gjenopprettet bærbar PC, som New York Post hadde mottatt fra en datamaskinreparatør i Delaware, via tidligere New York City-ordfører Rudy Giuliani. Det finnes ingen bevis på at materialet ble skaffet gjennom hacking.

– Dorsey har ingen bevis, så hvorfor skulle vi slette tweets? Verken Joe Biden eller Hunter Biden har benektet at e-postene er autentiske. Ingen av dem har nektet eierskap til den bærbare datamaskinen. Nå har vi i tillegg en kilde som bekrefter at det vi rapporterte er ekte, sa han og kom med en krass advarsel om fremtiden til uavhengig journalistikk i teknologi-gigantenes tidsalder:

– Igjen, hvilke retningslinjer har vi brutt? Og hva vil skje hvis den eneste journalistikken som er akseptabel er journalistikk som hovedpersonen i historien tillater? Makten som Dorsey og Facebook-sjef Mark Zuckerberg har, er uansvarlig. De har for mye kontroll over hva vi ser og hva vi synes.