Ordføreren i Nice tar til orde for strenge reaksjoner etter at den franske byen nok en gang er rammet av det som ser ut til å være et islamistisk terrorangrep, ifølge NTB.

– Vi kan ikke lenger nøye oss med fredslover i møtet med islamistisk fascisme, skriver ordfører Christian Estrosi på Twitter.

– Det er islamistisk barbari som nok en gang har utspilt seg her i Nice, slår han fast overfor reportere etter at minst tre personer ble drept i et knivangrep mot Notre-Dame-kirken i byens handlegate.

Estrosi er ordfører for høyrepartiet Republikanerne (Les Républicains).

Nice ble i 2016 utsatt for et terrorangrep som tok livet av 86 personer og skadet 458 da en islamist kjørte inn i en folkemengde på byens strandpromenade med en lastebil.