annonse

annonse

Den skattefinansierte statskanalen NRK nekter å la folk kommentere under artikler som vanligvis har kommentarfelt.

Under en Trump-kommentar signert NRK-journalisten Anders Hofseth er kommentarfeltet stengt.

– Denne artikkelen har ikke kommentarfelt, fordi diskusjonen på NRKbetasaker som berører samfunn, politikk eller medier, sjelden holder nivået vi ønsker å tilby her på NRKbeta. Vi har derfor ikke valgt å tilby den tjenesten her, står det nederst i kommentar-artikkelen.

annonse

Disqus

NRKBeta er som andre nettsider hos NRK finansiert av nordmenn via skatteseddelen. Også NRKs journalister får sin lønn betalt av norske skattebetalere som inngår i den samme pakken der NRK skal drives i form av tvangsskatt.

NRK benyttet seg av samme diskusjonplattform som Resett for noen år siden. Diskusjonsplattformen Disqus ble brukt under alle leserinnlegg og kommentar-artikler signert NRKs egne journalister. Vanligvis ble det mye NRK-kritikk og mye støtte til Trump i kommentarfeltet.

annonse

NRK stengte deretter ned Disqus. Hovedgrunnen var påstander at Disqus lekket privat informasjon om brukerne, noe Disqus benektet.

Etter mange måneder uten kommentarfelt lanserte NRK sin egen kommentarplattform, men nå er også den stengt, og denne gangen skylder de altså på leserne for å ikke holde nivået.

New York Post-avsløring

Kommentar-artikkelen fra Hofseth handlet om USAs Donald Trump. NRK-journalisten slaktet den amerikanske presidenten fordi han har kritisert de tradisjonelle mediene.

– Donald Trump maler et fiendebilde av mediene. Trump er tatt i over 22 usannheter. Donald Trump og hans støttespillere har forsøkt å drive frem ulike falske narrativer, som for eksempel at Joe Biden er korrupt, skriver NRK-journalisten.

Hofseth nevner blant annet den ferske skandalen som ble avslørt av New York Post som omhandler Joe Biden og hans sønn Hunter, som nå er under etterforskning.

annonse

Det har blitt fremlagt sterke bevis som kan indikere at presidentutfordrer Joe Biden har latt seg kjøpe av både ukrainske og kinesiske myndigheter.

NRK og andre pressestøttede medier har nektet å formidle nyheter rundt avsløringene som er kommet i kjølevannet av New York Posts artikler.

Ikke holder nivået

NRK-journalist Hofseth hevder det ikke er lagt frem «substensielt belegg» for påstandene som er avslørt av storavisen New York Post. Hofseth viser til to av de mest venstrevridde nyhetsmediene i USA, New York Times og Washington Post, som argumentasjon.

Les også: NRK-journalist Hofseth liker at Resett blir sammenlignet med Vidkun Quisling

Videre skriver Hofseth hvor ille Trump er og hvordan presidenten sprer løgner om de tradisjonelle mediene som Hofseth selv er en del av.

Men en diskusjon rundt NRKs oppsiktsvekkende og bastante påstander om Trump og USA får ikke skattebetalerne lov til, fordi NRK mener at du som betaler skatt «ikke holder nivået».