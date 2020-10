annonse

– Det dreier seg om til dels særdeles alvorlige funn. Vi har funnet mange alvorlige feil, selektiv kildebruk, sitatkutt og endringer i sitat.

– Summen av disse feilene er at sentrale konklusjoner i «Hva visste Hjemmefronten?» ikke støttes av kildematerialet, sier historikerne Elise Barring Berggren og Mats Tangestuen til TV 2.

Marte Michelets bok «Hva visste hjemmefronten?» ble utgitt for to år siden. Gyldendal forlag beskrev den som en «rystende bok som kaster helt nytt lys over en sentral del av norsk krigshistorie». Den ble også gjenstand for en bred diskusjon.

Nå har forskere gjennomgått påstandene i boken, og konklusjonen er klar:

– Uten grunnlag i kilden som hun har brukt, legger Michelet selv til at Sønsteby ble irritert på at jødiske kvinner benyttet rutene hans. I virkeligheten var det stikk motsatt. Sønsteby hjalp åpenbart jødiske flyktninger, sier de, og legger til:

– Eksemplet Gunnar Sønsteby er illustrerende for det som er undersøkt. Vi har funnet veldig alvorlige feil i Michelets presentasjon av varsler og jødisk flukt over grensen. Dette dreier seg ikke om noen få spredte feil. Feilene er systematisk gjennom store deler av hele boken, sier Berggren og Tangestuen til TV 2.

Et paradoks i Michelets bok er at den hardeste dommen felles over noen av de som bidro mest til at jøder ble reddet.

Marte Michelet avfeier kritikken.

Hun sier til TV 2 at de prøver å lukke døren for videre granskning av hennes funn, og det er at motstandsbevegelsen gjorde for lite for å redde jødene under krigen.

