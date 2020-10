annonse

annonse

Det var en økning i saker om negativ sosial kontroll i første halvår i år, men minoritetsrådgivere frykter høye mørketall under coronanedstengningen.

Da skolene stengte var det færre som kontaktet minoritetsrådgiverne om at de ble utsatt for negativ sosial kontroll, trusler og vold. Da skolene åpnet igjen, økte også henvendelsene, som gir grunn til å frykte høye mørketall.

Dette skriver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) i en fersk rapport om IMDis minoritetsrådgivere og integreringsrådgivere i første halvår 2020, ifølge NTB.

annonse

Forhindret

Mange utsatte barn og unge kan ha blitt forhindret fra å ta kontakt med minoritetsrådgiverne under coronaviruspandemien, fordi de ikke har hatt mulighet til å forlate hjemmet sitt eller ha fortrolige samtaler, heter det i rapporten.

– Det er ganske alvorlig hvis unge som har behov for å snakke med en trygg voksenperson om kontroll, press, trusler og vold, ikke har hatt mulighet til det. Jeg er bekymret for mørketallene, og håper ungdommene tar kontakt nå, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

annonse

Økning

Til tross for disse forholdene, var det totalt sett en økning av saker første halvår i år, med 285 saker. Det er en liten økning sammenlignet med 2019, men en markant økning sammenlignet med 2018. Omtrent halvparten av sakene handlet om negativ sosial kontroll.

IMDis 49 minoritetsrådgivere er utplassert ved utvalgte ungdoms- og videregående skoler over hele landet. De skal hjelpe elever som står i fare for, eller utsettes for, negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. I budsjettet for 2021 foreslår regjeringen å utvide ordningen med ytterligere 10 stillinger.