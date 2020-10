annonse

Litteraturprofessor Dubreuil skriver at drapet på Samuel Paty var et twitter-drap, det som kalles «cancel culture» – læreren ble hengt ut på sosiale medeier.

Den 47 år gamle ungdomsskolelæreren underviste elevene i ytringsfrihet. I den sammenheng viste han frem bilder fra satiremagasinet Charlie Hebdo. Men da ble han hengt ut på sosiale medier.

Laurent Dubreuil er professor ved Cornell, han skriver i Wall Street Journal at faren til en av Patys elever framsatte en serie falske anklager. Der han blant annet hevdet at hans datter og de andre muslimske elevene ble forvist fra klasserommet. Så skal læreren ha vist frem et fotografi av en naken mann, som skulle forestille profeten Muhammed.

Han påsto også på sosiale medier at datteren ble utvist fra skolen da hun protesterte. Så twitret han navnet på læreren og skolen. Dernest oppfordret alle muslimer til å bistå for å få han bort. Han gjentok ofte at dette var rasisme og islamofobi.

Drapsmannen, den atten år gamle tsjetsjenske flyktningen Abdoullakh Anzorov, leste om læreren på sosiale medier, og oppsøkte skolen. Der fikk han elever til å peke ut læreren, og drepte ham. Anzorov tok også et bilde av hva han hadde begått og publiserte det på Twitter.

Dubreuil sier videre at dette er ikke terror som vi er vant til. Ofret ble plukket ut av twitter-brukere, og de hisset opp hverandre. Læreren hadde krenket deres identitet. Samuel Paty måtte bli «canceled».

Anzorovs drap har blitt betegnet som barbarisk og middelaldersk, men Dubreuil sier at det tvert imot kommer av et moderne fenomen. Vår tids identitetspolitikk og bruk av sosiale medier. Han sier at dette er en brutal påminnelse om en politikk der vi deler samfunnet opp i grupper, eller identiteter. Med egne normer og krav.

Litteraturprofessor Dubreuil avslutter med å fortelle at han studerte sammen med Samuel Paty i Lyon, da de var unge.