annonse

annonse

President Donald Trump er lei av coronadekningen i det han kaller «den korrupte pressen».

Den siste tiden har det vært langt flere som har testet seg for coronaviruset både i Norge og USA.

I Norge har statsminister Erna Solberg uttalt at det vil bli enda hardere innskrenkinger og flere tiltak mot coronaviruset i tiden fremover. Hun har også sagt at nordmenn må forvente at coronatiltakene vil vare helt til neste sommer, og mest sannsynlig lenger enn det.

annonse

Selv om antall smittede har økt, er det lite fokus på hvor mange som faktisk dør med coronaviruset. I Norge har 279 dødd med coronaviruset, de fleste av dem eldre personer.

Les også: Demonstrasjon utenfor Stortinget: – Myndighetene bruker COVID-19 i et politisk spill

CDC

annonse

Media, både i Norge og USA, har hatt en del fokus på hvor mange smittede det er per dag, men få snakker om hvor mange som blir friskmeldt.

Amerikanske smittevernmyndigheter (CDC) har lagt ut informasjon på sine nettsider der de opplyser at du har 99,5 prosent sjanse for å overleve om du blir smittet av covid-19 om du er under 69 år.

President Donald Trump fikk diagnosen for et par uker siden, men 74-åringen tilbragte kun et par dager på sykehuset før han ble friskmeldt. Noen timer etter friskmeldingen var han igjen ute og avholdt store folkemøter, og har selv uttalt at han følte seg fantastisk.

Falsk og korrupt

Men Trump er ikke fornøyd med media som fortsetter å skrive om negative følger av coronaviruset.

– Den falske pressen kjører på med COVID, COVID, COVID, helt til valgdagen. Tapere!, skrev han på Twitter.

annonse

– Smittetilfeller har økt fordi vi TESTER, TESTER, TESTER. En Fake News- konspirasjon. Mange unge personer blir friskmeldt veldig raskt. 99,99%. Den korrupte pressens konspirasjon har aldri vært sterkere. De vil skifte fokus 4. november. STEM!, skrev han videre.

The Fake News Media is riding COVID, COVID, COVID, all the way to the Election. Losers! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

Cases up because we TEST, TEST, TEST. A Fake News Media Conspiracy. Many young people who heal very fast. 99.9%. Corrupt Media conspiracy at all time high. On November 4th., topic will totally change. VOTE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 26, 2020

Until November 4th., Fake News Media is going full on Covid, Covid, Covid. We are rounding the turn. 99.9%. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2020