E-posten som Hunter Biden mottok i april 2015 fra en Burisma-sjef, som diskuterte en mulig introduksjon til daværende visepresident Joe Biden, er utvilsomt autentisk.

Påstandene kommer fra cybersikkerhetseksperten Robert Graham, grunnleggeren av cybersikkerhetsfirmaet Errata Security. Graham har fått tilgang til en kopi av e-posten og dens metadata for analyse av nettavisen Daily Caller.

I e-posten takket en sjef i det ukrainske gasselskapet Burisma, Vadym Pozharsky, Hunter Biden for at han «inviterte meg til DC og ga meg muligheten til å møte faren din [Joe Biden] og tilbrakte [sic] litt tid sammen.»

E-posten ble sendt mindre enn et år før Joe Biden presset den tidligere ukrainske presidenten Petro Poroshenko til å sparke en aktor som etterforsket gasselskapet for mulig korrupsjon – i bytte mot en lånegaranti på 1 milliard dollar.

New York Post rapporterte først om e-posten i oktober og påstår at den beviser at Hunter Biden hadde introdusert faren sin for Burisma-sjefen i 2015 i bytte mot betaling.

«Uten tvil»

Graham, som regelmessig har blitt sitert som cybersikkerhetsekspert i The Washington Post, Associated Press, Wired, Engadget og andre hovedstrømsmedier, konstaterer at e-posten kan «absolutt verifiseres uten tvil». Den kryptografiske signaturen som ble funnet i metadataen «validerer at Vadym Pozharsky, en rådgiver for Burismas styre, sendte e-posten til Hunter Biden 17. april 2015.»

Den eneste måten e-posten kunne ha blitt forfalsket på, er hvis noen hadde hacket Googles servere, funnet den private identifikasjonsnøkkelen til e-posten og brukt den til å omforme dens DomainKeys Identified Mail (DKIM)-signatur, ifølge Graham.

Hacking?

Graham bemerket også at e-postmetadataene på egen hånd ikke gir noen indikasjoner på om hvorvidt hacking hadde noe med utgivelsen av e-posten å gjøre, men at det i prinsippet er irrelevant med tanke på innholdet i dem, som utvilsomt er ekte.

– Selvfølgelig gjør ikke kriminell hacking ekte informasjon mindre sann, så uansett hvordan e-posten er samlet inn, er innholdet i den beviselig legitimt, sa han.

Utelukker ikke

Joe Bidens presidentkampanje har i en uttalelse sagt at kalenderen til presidentkandidaten indikerer at ingen møter mellom Biden og Pozharsky har funnet sted.

Kampanjen erkjente imidlertid på et senere tidspunkt til Politico at de likevel ikke kunne utelukke muligheten for at et kortvarig møte mellom Joe Biden og Burisma-ledelsen faktisk hadde funnet sted.

Nekter ikke

E-posten kom fra en bærbar datamaskin som Hunter Biden ga fra seg til et Delaware-basert datamaskinverksted i april 2019. Eieren av verkstedet ga en kopi av harddisken til tidligere New-York guvernør Rudy Giuliani, etter at den ikke hadde blitt gjort krav på.

Hunter Biden har aldri nektet for å ha levert laptop-en sin til Delaware-verkstedet.