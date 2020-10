annonse

I Frankrike ble nylig en historielærer halshugget fordi han som en del av et undervisningsopplegg om ytringsfrihet viste bilder av profeten Muhammed. Et tema som ble en del av timeplanen i den franske skolen etter terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo i 2015.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har uttalt at lærerne i Norge står fritt til å vise omstridte karikaturbilder. Til Dagsnytt 18 sa Melby at «læreren står fritt til å for eksempel vise Muhammed-karikaturer, dersom han eller hun mener det er relevant».

Maken til feighet fra en norske politikere skal man lete lenge etter. Kunnskapsminister Melby dytter over ansvaret på lærerne hvorvidt de skal vise omstridte karikaturbilder, vel vitende at en lærer i Frankrike ble halshugget fordi han fulgte den franske lærerplanen og gjorde dette.

Kunnskapsminister Melby viser den typiske unnfallenhet vi så ofte ser fra norske politikere i møte med radikal islam. Det skal ikke være opp til hver enkelt lærer hvorvidt vedkommende ønsker undervise i karikaturene og til å vise omstridte karikaturbilder.

Demokratene mener at kunnskapsminister Melby skal instruere lærerne til å undervise i ytringsfrihet, instruere lærerne til å vise karikaturer av profeten Muhammed. Lærerne må få klare retningslinjer fra kunnskapsministeren hvordan dette skal gjøres. Selvsagt skal ikke dette gjøres på en måte som håner profeten, men for å gi eleven forståelsen av grunnleggende norske- og vestlige verdier. Samtidig skal lærerne vite at de har full støtte fra hele det norske samfunnet, og lærere som føler seg utsatt, må oppleve at sikkerheten deres blir ivaretatt.

Og ikke bare skal skolene sørge for at elevene forstår våre norske verdier hva gjelder ytringsfrihet, men kunnskapsminister Melby må også sørge for at elevene lærer om likestilling og om kvinners rettigheter i muslimske samfunn. I dette spørsmålet føler jeg norske Imamer er helt fraværende og derfor må det norske skolesystemet være sterk og klar. Det samme gjelder for hvilke rettigheter minoriteter som jøder og homofile har i vårt samfunn.

Den norske lærerplanen må sørge for at alle i den norske skolen skjønner våre gode grunnleggende norske verdier, og ønsker man ikke å være en del av våre gode norske verdier kan man heller finne seg et annet land å bo i.