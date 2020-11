annonse

Glenn Greenwald, medgrunnlegger av den venstreorienterte amerikanske nettavisen The Intercept, har fått nok av pro-Biden sensur i sin egen publikasjon. Han var også den som publiserte Edward Snowdens lekkasjer i sin tid.

Greenwald beskriver seg selv som venstreorientert, og grunnla The Intercept i 2013 blant annet for å «påtvinge gjennomsiktighet på folk med makt.» I et langt innlegg på Substack.com, redegjør han hvorfor han til slutt valgte forlate nyhetsorganisasjonen han selv var med på å grunnlegge:

«De samme trendene med undertrykkelse, sensur og ideologisk homogenitet som forpester den nasjonale pressen, har tatt over publikasjonen som jeg var med på å grunnlegge, og det kulminerte i sensur av mine egne artikler,» skriver han i ingressen, før han forklarer mer i detalj:

«Redaktørene i The Intercept, i et brudd på min kontraktsfestede rett til redaksjonell frihet, sensurerte en artikkel jeg skrev denne uken. De nektet å publisere den med mindre jeg fjernet alle delene som var kritiske til Demokratenes presidentkandidat Joe Biden, kandidaten som alle New York-baserte Intercept-redaktører som var involvert i denne sensureringen kraftfullt støtter.»

I et intervju med Fox News’ Tucker Carlson, går Greenwald videre inn i detalj i grunnene som ligger bak beslutningen hans.

Redaksjonell frihet

Greenwald snakker først og fremst om mangel på redaksjonell frihet og stadig mer sensur, som hovedgrunnene til at han til slutt valgte å pakke sakene sine og gå:

– Jeg forlot The Guardian og grunnla nyhetsorganisasjonen The Intercept i 2013 – midt under Snowden-rapporteringen – fordi jeg så at det var mange begrensninger som ble pålagt journalister og deres evne til å rapportere fritt mot regjeringer, mot maktsentre, mot alle slags institusjoner som utøver autoritet.

– Forutsetningen for The Intercept – den overordnede grunnen for at den ble opprettet – var å sikre at journalister alltid ville ha fullstendig journalistisk uavhengighet og redaksjonell frihet. Å aldri drive med et journalistisk spill for å bygge opp under de ideologiske preferansene til redaktører eller noen andre. Dette var den grunnleggende kjerneidéen og visjonen.

– Det som gjør dette så utrolig er at mediet som jeg var med på å grunnlegge – som ble bygget på mitt rykte, min troverdighet og mine journalistiske prestasjoner – prøver å gripe inn for å sensurere meg seks dager før et valg. Fordi jeg ønsket å publisere rapporter og analyser om oppførselen til presidentkandidaten (Joe Biden) som alle de andre redaktørene i mediet entusiastisk støtter.

Kritisk til autoriteter

Greenwald snakker deretter om hva The Intercept en gang var, og hva det nå har blitt:

– The Intercept var en stund en unik publikasjon, og jeg tror visjonen som jeg nettopp beskrev er en grunn, men en annen var at den fremfor alt var ment til å være svært skeptisk til alle slags etterretningsbyråer. I tiden vi rapporterte, kom angrepene fra CIA, NSA og den dype staten mot meg, mot min kilde Edward Snowden, og mot selve rapporteringen. Vi visste at de løy konstant og spredte propaganda på en svært kraftfull måte, så vi bestemte oss for å etterforske dem, være skeptiske til dem, og kritisk granske enhver påstand som de kom med.

– Jeg er nå sint og flau over publikasjonen som jeg grunnla sammen med to andre særdeles gode journalister. Det eneste som har blitt publisert rundt alle disse dokumentene som kommet har frem om Joe Biden – bortsett fra et innlegg hvor jeg fordømte Twitter og Facebook for å sensurere det – var en artikkel som henviste til disse dokumentene på en veldig avvisende måte.

– Artikkelen insinuerte at ingen burde være ta dem alvorlig fordi de var russisk desinformasjon, så siterte den brevet fra John Brennan, James Clapper og resten av bøllene i CIA og etterretningsmiljøet som kom med påstandene. Og bedre, forfatterne av brevet sa at «de ikke hadde noen bevis for at Russland var involvert i noe av dette,» men denne informasjonen valgte The Intercept ikke å inkludere i artikkelen.

– De siterte brevet kun for å prøve å oppmuntre folk til å ignorere dette beviset på det grunnlaget om at Russland hadde produsert falske beviser, selv om det aldri har vært noen beviser for at det var sant. Og alt vi har sett siden har motbevist at disse påstandene: De viser at Russland ikke var involvert, og ingen – inkludert Joe Biden – bestrider at disse e-postene og tekstmeldingene er ekte.

Den ekte historien

Så tar Greenwald opp det han mener er den virkelige historien i alt dette: En uhellig allianse mellom etterretningsmiljøet, den dype staten, hovedstrømspressen og den liberale venstresiden siden Trump kom til makten i 2017.

– Dette er den ordentlige historien i de siste fire årene under Trump-administrasjonen. Lenge på venstresiden var det en sunn skepsis mot CIA, det var mye anti-krig aktivisme under Bush og Cheney årene, men det har nå forsvunnet. Grunnen er at CIA fra de første dagene av Trump-administrasjonen – selv før han ble sverget inn – viet tiden sin til å sabotere for administrasjonens hans, fordi Donald Trump satte spørsmålstegn ved noen få av deres prioriteringer. Og det kan ikke gjøres i Washington, den som gjør det må bli ødelagt!

– Så CIA og individer i den dype staten ble helter blant den liberale venstresiden – folket som støtter Det demokratiske partiet. Det er nå et komplett forbund mellom de neo-konservative, Bush-Cheney-operatører, CIA, Silicon Valley og Wall Street. Dette maktforbundet, sammen med hovedstrømsnyhetene, står nå fullstendig bak Det demokratiske partiet, som sannsynligvis i det minste kommer til å ta over én gren av regjeringen, om ikke alle av dem, i det kommende valget.

– Dette er en veldig foruroligende utvikling, fordi de tror på sensur og de tror på å undertrykke informasjon som ser på dem med et kritisk blikk.

Etterretningen

Helt på tampen av intervjuet kommer Greenwald med en advarsel om en amerikansk etterretningstjeneste som er ute av kontroll.

– Etterretningen er trente desinformasjonsagenter som gjør det de skal. De lever av å lyve. Men de skal egentlig gjøre det i andre land hvor vi ønsker en form for endring: Styrte en regjering, velte et regime, eller hvilken som helst «innblanding» som den amerikanske regjeringen ønsker å gjøre – på den måten vi alle er så opprørte over at Russland gjorde.

– Men dette skulle aldri ment til å brukes innenriks. De var ikke ment til å være involvert i vår politikk eller spre propaganda. Skru på hvilket som helst av de andre kabelnettverkene eller se på meningsinnholdet i noen av de største avisene, så er alt du vil se eks-medlemmer av CIA, DOJ (Justisdepartementet), FBI, NSA fortelle amerikanere hva de burde tro på.

– De har infiltrert kommunikasjonsmidlene innenlands. De gjør det gjennom lekkasjer, hemmelige operasjoner og løgner. De utsetter det amerikanske folket for propaganda på en måte som er utrolig farlig uansett hva din ideologi er.

