Oppgjørets time er inne.

Samuel Patys kropp rakk såvidt å bli kald, før flere bestialske, islamistiske angrep rammet Frankrike. Franskmenn er i skrivende stund utsatt for tre antatte terrorangrep på torsdag. Tre mennesker ble knivdrept og flere ble skadet ved en kirke i Nice torsdag formiddag. Ett av ofrene ble igjen halshugget. Personen som sto bak det grufulle angrepet, skal ha ropt «Allahu akbar» (Allah er størst, på arabisk).

Den andre hendelsen skjedde i byen Avignon. En mann gikk til angrep med kniv på politiet i torsdag. Også denne mannen skal ha ropt «Allahu akbar».

Det tredje angrepet skjedde i Jeddah, Saudi-Arabias neste største by, også på torsdag. En person gikk til knivangrep på det franske konsulatet, og en sikkerhetsvakt ble skadet.

Minst tre menneskeliv er gått tapt. Langt flere er skadet. Nok en gang koster den islamske fundamentalismen liv og lemmer i Vesten. Nok en gang må vi betale med blod, fordi vi står opp for noe så simpelt som å kunne tegne en profet. En innflytelsesrik, mektig profet.

Økt trussel fra islam

I sin trusselvurdering for 2020 skriver Politiets sikkerhetstjeneste (PST) at provokasjoner, som helt enkle tegninger, kan skjerpe trusselen fra islamister i Norge.

«Gjentatte handlinger som oppfattes som krenkelser av islam, kan eksempelvis raskt føre til økt radikalisering», skriver PST.

Når man som enkeltindivid blir så forbannet over en tegning eller en ytring om en religion eller ideologi at man ønsker noen død, så har man store problemer. Når et stort segment av en hel kulturell sfære, som dessuten har blitt tallrik i Vesten, så er det vi som har store problemer. Vesten har latt dette vokse frem i våre egne land. Nå betaler vi prisen.

Selvsagt er det nå tid for å markere solidaritet med Frankrike, og for å gjenta det samme kategoriske forsvaret av ytringsfriheten som er blitt så godt innøvd. Men så må vi slutte å gå rundt grøten.

En politisk bestemt utvikling

Det blir temmelig nytteløst at man sier man er imot islamisme og at man ikke aksepterer angrep på ytringsfriheten, om man ikke kan identifisere den politikken som har ledet oss inn i dette uføret, og hvilken politikk som vil lede oss ut av det.

Vi er mange som lenge har sagt at dette ville by på problemer. At dette ville koste oss dyrt, og da ikke bare i penger, men også i våre mest grunnleggende friheter og rettigheter.

Vi har hengt bjellen på katten så mange ganger og advart på inn-og utpust. Igjen og igjen er vi blitt møtt med det samme. At vi er rasister, fordi vi har ønsket å stramme inn, stille krav og stå opp for våre opplyste verdier og vår kulturarv. Vi har fått høre det ikke er «anstendig» å ville bevare ens eget hjem. Vi er blitt kalt hatefulle, fordi vi har advart mot hva islams vekst i Vesten vil bety for oss.

Regjeringen har lagt frem en handlingsplan mot muslimhat, og i den anledning slo Erna Solberg fast at diskriminering og hat er et generelt problem i Norge. Det ble ikke ved noen anledning vedgått at nordmenns skepsis til islam kan være berettiget eller legitim, eller at det er viktig å skille mellom denne skepsisen, og rent hat, som jeg helt ærlig ikke kan tenke meg er særlig omfattende. Og nå ser vi igjen at våre bekymringer er alt annet en grunnløse.

Handling

Innvandringskritikerne hadde rett, og de radikale multikulturalistene og innvandringsliberalerne hadde feil. Vi er ikke blitt beriket. Og de innvandrerne som faktisk har beriket oss, de vil lide like mye som alle andre i fremtiden, dersom det ikke kommer et reellt paradigmeskifte.

Man må begynne å forstå at verden ikke bare er solskinn, regnbuer og rosa elefanter. Verden er full av undertrykkelse, tyranni og utrygghet. Det er den siste tidens angrep på den franske nasjon, og de utspillene som kommer fra muslimske land i den forbindelse, de fremste bevisene på. Oppgjøret må komme snart. Forhåpentligvis vil Macron ikke bare snakke, men også handle. Tiden er nemlig inne for politikk av og for patrioter. Politikk for de som elsker frihet, likhet og brorskap.