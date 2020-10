annonse

Den tidligere lederen av Handel og Kontor, Sture Arntzen, mener det er «jævla trist» at Arbeiderpartiet har havnet på rundt 20 prosent.

– Jeg synes det er jævla trist. Rett og slett trist. Jeg tenker tilbake til Thorbjørn Jaglands tid og målsettingen hans på 36.9. Vi oppnådde 35 prosent. Hadde Jonas hatt slike tall, så hadde han vært kongen på haugen, sier han til VG.

Den store feilen er, mener Arntzen. Jonas Gahr Støre kritiserer andres politikk, men kommer ikke opp med noe selv.

– Den viktigste årsaken er likevel at partiet har vært for usynlig, vi har ikke vært synlige nok om egen politikk. Ap har vært mer opptatt av å hakke løs på regjeringens politikk enn å presentere egne løsninger.

Han sier at en oppslutning på 20 prosent er uholdbart, Arbeiderpartiet må over 30 prosent. Det mener han de kan få til ved å vise at de er et parti for arbeidsfolk, et parti for folk flest og et styringsparti.

Han vil ha Raymond Johansen til å lede partiet, men mener at lederskifte bør foregå etter valget.

– Jeg satt selv i valgkomiteen i Ap da han ble valgt som partisekretær. Han gjorde en veldig god jobb der. Han også har gjort en jævla bra jobb som byrådsleder i Oslo. Raymond er etter mitt syn en meget habil og aktuell lederkandidat for fremtidig lederskap i Ap.