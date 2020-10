annonse

annonse

Flere målinger viser det samme. Biden synker på målingene, mens Trump stiger. I vippestatene er Bidens ledelse nede i 3,2 prosentpoeng – men selv det viser for mye, sier den ultraliberale regissøren Michael Moore.

Også i 2016 advarte Moore noen uker før valget om at støtten til Trump var langt høyere enn Clinton-kampanjen og meningsmålingene fikk med seg. Den gang sa han at valget kom til å bli det største FUCK YOU! til etablissementet og eliten noensinne. Som han sa ordrett:

– A Trump Victory Would Be “The Biggest F**k You” Recorded In Human History

annonse

Moore sier til The Hill TV at støtten til Trump garantert er høyere enn meningsmålingene generelt viser. Trump-velgerne stoler ikke på den «dype staten», og vil ikke si hvem de stemmer på. I det minste må dere kutte ledelsen til Biden i to, sier Moore – og da er man godt innenfor feilmarginene.

Moore refererte også til Trump som «et ondt geni» for sin evne til å vinne valg, ifølge Fox News.

Les også: Michael Moore: Entusiasmen for Trump «går til himmels» og er langt større enn for Joe Biden