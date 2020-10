annonse

annonse

Ukjente personer har klistre opp muhammad-karikaturer. Motivet er Kurt Westergårds karikatur der islams profet er tegnet med en bombe på hodet.

Dette har fått leder av Organisasjon for minoriteter i Norge (MINORG) Qasim Ali til å reagere sterkt.

– Karikaturtegningene må settes i sin rette kontekst. Det handler ikke primært om ytringsfrihet, men at deler av europeisk politisk elite i samarbeid med høyreekstreme har gjort det til sin fanesak å fornærme Islam og muslimer, skriver Utrop.

annonse

Les også: Stor Muhammad-karikatur-aksjon i Oslo: – 800 klistremerker

– Vi skal henge dem opp i Groruddalen, Oslo sentrum, Romerike med flere steder, fortalte han. Ikke alle 800 på en gang, men over de neste dagene, sier mannen til rights.no.

Qasim Ali sier at karikaturtegningene er islamofobiske, og sammenlikner det med jødehat.

annonse

– Om dette hadde blitt gjort mot våre jødiske medborgere hadde det kommet inn under kategorien antisemittisme/jødehat etc. Så det er helt naturlig for oss å tenke at dette er islamofobisk, og noe som ikke bør være å lov å bedrive.

Les også: Minoritetsorganisasjon politianmelder islamkritikere: – Vi ønsker at norske myndigheter skal stoppe SIAN

Minorg-lederen ser dette som en stadig fortsettelse av karikaturstriden fra 2006.

– Karikaturstriden tar ikke slutt. Det var en av grunnen til jeg for 3 år siden sa at våre politikere må engasjere seg og lytte til den norsk muslimske befolkningen og vurdere restriksjoner mot slike karikaturer. For dette skal ikke komme inn under ytringsfrihet.

Les også: Karikatur-aksjonister inviterer til nasjonal dugnad: – Alle kan bli med

Qasim Ali forteller at han har oppfordret venner og følgere av Minorg om å fjerne karikaturene som er blitt hengt opp i Oslo.

annonse

– Flere har blitt tatt av i Oslo. Det er ikke store greiene, men i det minste vi kan gjøre.