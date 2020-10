annonse

Det populærvitenskapelige programmet Newton ble erstattet med NRK Unormal på YouTube.

– Statskanalen har endret innholdet fra forskning og fakta til kropp og identitet, sier lærer Stine Hatt Fossli til VG, og forteller hva som kan ha skjedd:

– Men det de ikke har endret på, er alle de 70.000 barna som abonnerte på vitenskapelige Newton. De ble automatisk abonnenter for det nye innholdet. NRKs nye satsing NRK Unormal med mye innhold om sex har bare overtatt alt.

Hatt Fossli bruker ofte Newton i undervisningen, og hun har heller lite godt å si om dette.

– Hvem skal legge føringer for hva som er normalt og unormalt, og når er det greit at barn inviteres inn i en verden av porno-sketsjer, spruting, kondomer og sex, ikke minst når dette er så visuelt som det fremstilles i NRK Unormal?

Om en søker etter Newton på YouTube, så kommer en til NRK Unormal. Der har de sketsjer som «Fødsel eller porno?», «Hvem kommer først?» – og der programlederne Lydia Gieselmann og Stian Sandø er utkledd som kjønnsorganer – «Lydia spruter ned Stian» og «Lydia saboterer i mensenkonkurranse».

– Innslagene er langt utover antydende, selv om det er smart pakket inn i humor-sjangeren, mener Fossli, legger til:

– Når ble analsex og oralsex alminnelig seksualitet for barn på ni år? Vi synes ikke at niåringer skal se sine TV-idoler lage lek og gøy av simulert porno-sex.

Programsjef i NRK Kristian Karlsen sier at Newton ble innlemmet i NRK Super. De ville holde fokus på en yngre målgruppe, og at de derfor skilte lag. Han sier videre at YouTubekanalen ble da «rebrandet» til NRK Unormal for å følge målgruppen videre opp i alder, med fokus på jenter 14 år. Målet er å gi tenåringer en trygg arena for tema som omhandler kropp, identitet og seksualitet, forklarer Karlsen til VG.