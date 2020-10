annonse

Per-Willy Amundsen mener at et angrep på ytringsfriheten er et angrep på vårt demokrati og alle andre friheter vi nyter.

– Dagsavisen har viet mye spalteplass til å argumentere mot Fremskrittspartiets forslag om å fjerne paragraf 185 (rasismeparagrafen), både på lederplass og i debatt-spaltene, skriver han i Dagsavisen, og legger til:

– Argumentasjonen de bruker mot vårt forslag blottlegger en grunnleggende svak forståelse for ytringsfriheten og dens premisser.

Per-Willy Amundsen skriver at ytringsfriheten angripes fra alle kanter, og de tradisjonelle medier oppfører seg som vedheng når myndighetene kommer med stadige nye påfunn som innskrenker ytringsfriheten.

– Men, å hevde at fremmedfiendtlighet gjennomsyrer Frp og at det er motivasjonen for å fjerne paragraf 185, er en konspirasjonsteori uverdig av en såkalt «meningsbærende» avis, skriver han.

– På lederplass går Dagsavisen svært langt og hevder at vårt forsvar for ytringsfriheten er tonedøvt og «viser hva slags fremmedfiendtlighet det er som gjennomsyrer partiet».

– Rune Berglund Steen fra Antirasistisk senter kaller vårt standpunkt for ytringsfriheten for «høyrepopulistisk støy». Men de stadige begrensingene av ytringsfriheten som Berglund Steen, Dagsavisen og flesteparten av hovedstadsmedia i dag bejubler, vil under litt andre omstendigheter kunne bli brukt mot dem i fremtiden.

– Det er overraskende at de ikke innser dette selv, skriver Amundsen.