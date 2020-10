annonse

Bevæpnet politi søker etter en gjerningsmann i Elverum-området etter et en kvinne ble knivstukket. Innbyggere i området bes holde seg inne og låse dører.

NTB melder at én kvinne er skadd i en knivstikking på en privat adresse i Elverum. Hun ble påført stikkskader og får nå behandling på sykehus, opplyser politiet i Innlandet i en pressemelding.

Operasjonsleder Haagen Løvseth sier at politiet er på plass og i gang med et stort søk etter gjerningspersonen i området.

– Det skjedde vest for Glomma, og det er i hovedsak der og sør for Terningmoen leir vi leter, sier Løvseth til NTB.

Bes holde seg inne

Politiet fikk melding om hendelsen klokka 14.24 og politet mener at det fremstår som at kvinnen ble et tilfeldig offer, og at politiet derfor tar alle forholdsregler og oppfordrer folk i området til å være forsiktige.

– Naboer i området gis beskjed om å holde seg innendørs og låse dørene. Ved observasjoner ring 112, skriver politiet i pressemeldingen.

De legger til at gjerningsmannen kan være iført en stjålet militæruniform, og at han antas å være psykisk ustabil.